الاحتلال: حسم المعركة في خان يونس قد يستغرق عدة أشهر

وطنا اليوم:ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن تقديرات في الجيش تشير إلى أن حسم المعركة في خان يونس جنوب قطاع غزة سيستغرق عدة أشهر.

وقال وزير حرب الاحتلال الإسرايلي يوآف غالانت، في تصريات سابقة له، إن ثمن الحرب في غزة كبير وجيشه يدفعه بشكل يومي، زاعما أن العملية البرية في غزة تشهد إنجازات كبيرة من أهمها الضغط على حماس.

وأردف غالانت، أنه لا توجد قوة تمنع جيشه من الوصول إلى أي مكان في قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذه الحرب ستكون طويلة ومتواصلة من أجل القضاء على من يمثلون الشر، وفق مزاعمه.

ودخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة يومه الـ72 على التوالي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث واصل هجومه البري وقصفه الجوي والمدفعي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، فيما تخوض المقاومة معارك ضارية مع القوات المتوغلة، في مشهد أربك حسابات الاحتلال.

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها “السيوف الحديدية”، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى 18 ألف شهيدًا، بينهم 7739 طفلا، و4885 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 51 ألف إصابة.

في المقابل، أعلن الاحتلال مقتل نحو 1200 مستوطن وجندي، فيما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 453 ضابطا وجنديا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر