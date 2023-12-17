ضبط سائق تحت تأثير المشروبات الكحولية ولا يحمل رخصة قيادة

وطنا اليوم:قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية، النقيب سفيان العتوم، إن الحركة المرورية على الطرق الخارجية، نشطة وقوية، وخاصة الطرق الحيوية التي تربط المحافظات بالعاصمة عمّان.

وأضاف العتوم، خلال التقرير المروري الذي يذاع عبر إذاعة الأمن العام، أن طريق (إربد – جرش – عمّان) يشهد حركة مرورية قوية، بالإضافة إلى أوتوستراد الزرقاء- عمان، فضلا عن الطريق الصحراوي وطريق العدسية.

ولفت إلى عدم وجود أية إغلاقات على الطرق الخارجية، مشيرا إلى أنه تم توزيع دوريات الإدارة منذ الصباح الباكر، للتوجيه والدلالة والإرشاد ومراقبة التصرفات الخاطئة.

وعن الحوادث المرورية خلال 24 ساعة، قال إن حادث تصادم وقع بين مركبتين على طريق إربد / عمّان (أعلى جسر النعيمة)، لم يسفر عن أي إصابات بشرية.

وعن مخالفات المرورية، أكد ضبط 3 مخالفات، أولها تجاوز السرعة المقررة من 80 إلى 190كم/ساعة على طريق العقبة / القويرة، والثانية قيادة مركبة شحن (تريلا) على الطريق الصحراوي، بدون رخصة قيادة نهائيا، بالإضافةً إلى مخالفة القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية وبدون رخصة قيادة على طريق إربد – عمّان.