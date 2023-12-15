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60 عامًا على تأسيس الملكية الأردنية

منذ 4 ساعات
60 عامًا على تأسيس الملكية الأردنية

وطنا اليوم:يصادف الجمعة الخامس عشر من شهر كانون أول الجاري الذكرى الستين لتأسيس شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية على يد مؤسسها الملك الحسين رحمه الله عام 1963 وبدء انطلاقتها في أجواء العالم لتكون سفير صداقة وتفاهم ومودة، وبتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني رعاه الله ما تزال الملكية الأردنية تقوم بهذا الدور على أسس من التطور والحداثة والحفاظ على مكانتها المتميزة.
نائب رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية /الرئيس التنفيذي المهندس سامر المجالي أعرب عن تقدير الشركة الكبير للاهتمام المتواصل من الدولة والحكومة الأردنية بمسيرتها والحرص على استمرارها للقيام بواجبها كناقل جوي وطني للأردن يُسهم في دعم الاقتصاد الأردني ومشغل أساسي للكوادر البشرية ويدعم الجهود السياحية والثقافية والمجتمعية، مؤكدًا أن الملكية الأردنية شركة وطنية راسخة الجذور، وهي ذات رمزية خاصة للدولة الأردنية وتؤدي دور إستراتيجي محوري في ربط الأردن بالعالم.
وأشار المجالي أن الملكية الأردنية تملك كل مقومات النجاح والانطلاق نحو مستقبل أفضل وسنوظّف تاريخ الشركة وسمعتها وانجازاتها لدعم الجهود الوطنية الهادفة لترويج الأردن كوجهة سياحية وربط عمان بمحطات رئيسية من خلال توفير خيارات سفر عديدة أمام الركاب وبناء شبكة طيران إقليمية متينة وزيادة وتيرة الرحلات الى مدن حيوية، فضلاً عن توسيع شبكة الوجهات لتصل إلى 60 محطة عالمية. وقال ان العام 2023 شكل منعطفًا هامًا على الصعيد التشغيلي وتحديث الأسطول، حيثُ تم التعاقد على ادخال 20 طائرة حديثة من طراز ايرباص A320neo و8 طائرات من طراز امبراير E2 و9 طائرات من طراز بوينع دريملاينر 787-9.
وأضاف أن الملكية الأردنية تواصل استراتيجيتها الطموحة في مجال تعزيز مسيرة الاستدامة والحفاظ على البيئة، وترجمة رسالة الملكية الأردنية في دعم المجتمع المحلي وتقديم الرعاية لمختلف القطاعات ومنها التعليم والنشاطات والفعاليات وتعزيز التطور والابتكار لدى الشباب الأردني.

 


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