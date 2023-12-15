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شاهد: نائب أوكراني يفجر قنبلة خلال اجتماع مجلس محلي

منذ 5 ساعات
شاهد: نائب أوكراني يفجر قنبلة خلال اجتماع مجلس محلي

وطنا اليوم:قالت وزارة الداخلية الأوكرانية، إن أحد النواب يفجر قنبلة يدوية خلال اجتماع لمجلس قرية في مقاطعة زاكارباتيا (ترانسكارباتيا) الواقعة على الحدود الأوكرانية الهنغارية.
وأشارت الوزارة إلى أن الحادث أدى إلى مقتله وإصابة 11 شخصا كانوا في الاجتماع.
وكتبت الوزارة في بيانها على قناتها في تيلغرام: “في مبنى مجلس قرية كيريتسكوفسكي الواقعة في مقاطعة ترانسكارباتيا، فجر أحد النواب قنبلة يدوية خلال اجتماع المجلس. وبحسب المعلومات الأولية، أدى الانفجار إلى مقتل النائب وإصابة 11 آخرين”.
وأضاف البيان: ” وتعمل في مكان الحادث كافة الأجهزة المعنية، وكذلك فريق التحقيق التابع للشرطة وخبراء المتفجرات والمختصين في مجال الجرائم الجنائية. ولا يزال التحقيق مستمرا لكشف وتحديد كل ملابسات الحادث

 


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