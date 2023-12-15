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نجاة مقاومين من غارة إسرائيلية مزدوجة في نابلس

منذ ساعة واحدة
نجاة مقاومين من غارة إسرائيلية مزدوجة في نابلس

وطنا اليوم:تمكن 3 مقاومين من كتيبة بلاطة من النجاة بعد قصف طائرة مسيرة لقوات لاحتلال الاسرائيلي سيارة كانوا يستقلونها في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
وأفادت مصادر بأن المسيرة استهدفت السيارة في شارع عَمّان وسط المدينة، وتمكن المقاومون من الوصول إلى سوق مخيم بلاطة فواصلت المسيرة قصفهم، لكنهم تمكنوا مرة أخرى من النجاة والهرب من السيارة.
وقد أحدث التفجيران أضرارا في الشوارع بالموقعين ولم تتمكن المسيرة من تفجير السيارة المستهدفة.


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