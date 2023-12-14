6.9 مليار دولار الدخل السياحي الأردني خلال 11 شهرا

وطنا اليوم:تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى تحقيق الدخل السياحي خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2023، ارتفاعاً بنسبة 30.5% بتسجيله لما قيمته 4,894.2 مليون دينار (6,902.9 مليون دولار)، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 5,937.2 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 29.2%.

وفي ذات الوقت، تشیر البيانات الى ارتفاع الانفاق السياحي في الخارج خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2023 بما نسبته 29.2% وتسجيله لما قيمته 1,237.7 مليون دينار (1,745.7 مليون دولار).