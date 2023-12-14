وفاة وإصابات بحادث تصادم على طريق إربد

وطنا اليوم:توفي شخص وأصيب 3 آخرون، الأربعاء، بحادث تصادم بالقرب من جامعة العلوم والتكنولوجيا باتجاه إربد، وفق إدارة الدوريات الخارجية.

وأفادت في تقريرها المروري، بأنه تم إخلاء الوفاة ونقل الإصابات إلى مستشفى الملك المؤسس.

وفي سياق منفصل، قالت الدوريات الخارجية إنها تعاملت صباح الخميس مع حادث تصادم على الطريق الصحراوي باتجاه الجنوب بين مركبتين نتج عنه 3 إصابات وُصفت بالمتوسطة، ونقلوا إلى أحد المستشفيات.

وتعاملت كذلك، مع حادث تدهور لمركبة على طريق الممر التنموي نتج عنه 5 إصابات متوسطة تم نقلهم إلى مستشفى التوتنجي