غانتس: حرب البقاء تكبدنا ثمنا باهظا ومؤلما وصعبا

وطنا اليوم:قال عضو مجلس الحرب لدى الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس إن” حرب البقاء الثانية التي نخوضها تكبدنا ثمنا باهظا ومؤلما وصعبا” في قطاع غزة.

وأضاف غانتس في منشور له عبر حسابه على منصة “إكس”، الأربعاء، “كل من يسقط هو ندبة على إسرائيل بأكملها”.

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل كمين أطاح بضابط برتبة عقيد وعدد من الجنود في معركة بحي الشجاعية في قطاع غزة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن المعركة التي وقعت أمس الثلاثاء استمرت حوالي 3 ساعات، عندما دخلت قوة من الكتيبة 53 التابعة للواء جولاني إلى مجمع أبنية في الحي؛ وعندها وقعت القوة في كمين جراء تفجير عبوة ناسفة عند أحد الأبواب ما أدى إلى إصابة 4 جنود، وفُقد الإتصال معهم ما أعطى انطباعا على أن القوة قد تم أسرها.

وأضافت: “عندما تقدمت قوة أخرى من وحدة الإنقاذ 669 تم فتح النيران تجاهها من مقاتلي حماس ما ادى إلى مقتل اثنين من الوحدة على الفور”.

وتابعت إذاعة جيش الاحتلال: “عندها تقدمت قوات أخرى من جولاني يرأسها العقيد إسحق بن بشاط ووقعت اشتباكات عنيفة ما أدى إلى مقتل العقيد في الحادث”.

وبلغت حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي 444 ضابطا وجنديا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر يوم إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى”.