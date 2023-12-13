تجارة عمان تبحث مع سفير بعثة الاتحاد الاوروبي سبل تعزيز التبادل التجاري

وطنا اليوم:بحث النائب الاول لرئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، بيير كريستوف تشاتزيسافاس، سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

وفي بداية اللقاء، هنأ الخطيب السفير كريستوف بتعيينه سفيرا لبعثة الاتحاد الأوروبي في عمان وتمنى له التوفيق في موقعه الجديد سفيرا للاتحاد الأوروبي في الأردن .

وناقش الخطيب خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة اليوم الاربعاء، وحضره مدير عام الغرفة هشام الدويك، والملحق لشؤون التجارة وتنمية القطاع الخاص بالمفوضية الاوروبية رودريغو فان كاتسم، أوجه التعاون في مختلف المجالات بين الغرفة والاتحاد الاوروبي، لا سيما استمرارية دعم جهود وبرامج القطاع الخاص الأردني وتأهيل الكوادر العاملة فيه من خلال مبادرات خاصة وبرامج تدريبية عصرية ومتطورة.

وقال الخطيب، إن الأردن والاتحاد الاوروبي يرتبطان بعلاقات مميزة في شتى المجالات، وتعتبر حافزاً ودافعا قويا لأصحاب الأعمال لتعزيزها والارتقاء بها إلى مستويات عالية بما ينعكس على حجم العمل الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

واكد الخطيب إن العلاقات الأردنية مع الاتحاد الأوروبي، استراتيجية، حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي ثاني أهم وأكبر شريك تجاري للأردن، لافتا الى توقيع اتفاقيات بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والتعاون في المجالات المختلفة، واتفاقية تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي بهدف زيادة مستويات التبادل التجاري بين الأردن والدول الأعضاء.

وأضاف، إن الظروف الاقتصادية التي عانى منها الأردن، شكلت تحديا كبيرا ما تطلب إجراء العديد من الإصلاحات، لافتًا إلى حرص جلالة الملك على بناء علاقات استراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي، والتي ساهمت بشكل كبير في دعم الأردن، مشيرا الى القانون الجديد للبيئة الاستثمارية الذي يمنح العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين.

وأشار الى وجود فرص ممتازة للعمل عن كثب مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي، بما يحقق توازناً بين كفتي الصادرات والمستوردات، إذ بلغت الأخيرة قرابة 2.720 مليار يورو خلال التسع اشهر من العام الحالي، مقابل 401 مليون يورو صادرات، مما يشير الى ضرورة بذل مزيد من الجهود لزيادة الصادرات الاردنية الى السوق الاوروبي.

وأكد الخطيب رغبة القطاع الخاص الأردني في تطوير علاقاته الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وتبادل الخبرات مع مختلف الجهات المعنية من الجانب الاوروبي، مشيراً إلى الفرص التي يوفرها الاقتصاد الأردني وبما يملكه من اتفاقيات تجارة حرة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.

من جهته، أشار تشاتزيسافاس الى برامج الدعم الذي يقدمه الاتحاد الاوروبي في مختلف المجالات وخاصة التدريبية، الرامية الى إيجاد فرص العمل والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

ولفت الى ان الاتحاد الاوروبي بصدد تنظيم منتدى أعمال أُردني أُوروبي خلال شهر نيسان من العام القادم في الاردن، بهدف اقامة تحالفات تجارية واستثمارية بين اصحاب العمل في الاردن والاتحاد الاوروبي وجذب المستثمرين الاوروبيين للاردن، بمشاركة فعاليات القطاعين العام والخاص بين الجانبيين وذلك لتنمية علاقاتهما الاستثمارية والتجارية.

وأكد أن الأردن يملك بيئة جاذبة وآمنة ومستقرة للاستثمار، لافتاً الى استمرار بعثة الاتحاد الاوروبي في عملها لجهة اطلاع المستثمرين ضمن الاتحاد على الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة في الاردن.

وأشار خلال اللقاء الى ان بعثة الاتحاد الاوروبي ستقوم بتوزيع استبانة لاستطلاع رأي القطاع الخاص الاردني حول واقع الاقتصاد الاردني وتتطلع الى تعاون الغرفة معها في هذا السياق.

الى ذلك، قدم الدويك ايجازا عن غرفة تجارة عمان، والخدمات التي تقدمها لمنتسبيها، واستعرض هيكلية القطاع الخاص الاردني، وابرز الاعمال التي تقوم بها ومجالات التعاون مع الغرف العربية والدولية والبعثات الدبلوماسية في الاردن، لتعزيز التبادل التجاري بين الاردن وهذه الجهات ومجالات الاستثمار في الاردن والاستفادة من الميزات الاستثمارية في هذا المجال خاصة في ظل التشريعات والقوانين الاردنية المتطورة .

وبيّن من خلال المعطيات والارقام المتوفرة لدى الغرفة تفاصيل شهادات المنشأ كمّاً ونوعاً وقيمة، المصدرة لمختلف دول الاتحاد الاوروبي على مدار عقد كامل.

ولفت الى ان دعم وتوجيه مشاريع سيدات الأعمال من أولويات غرفة تجارة عمّان، لذلك تم تشكيل لجنة سيدات أعمال غرفة تجارة عمان، كأول لجنة في الغرف التجارية في الاردن، وتهدف الى دعم وتعزيز قطاع سيدات الأعمال وتمكينهم من المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية وتسويق منتجاتهن من خلال إقامة المعارض، وتقديم المشورة لهن، وتقديم خدمات متخصصة لتأهيل سيدات الأعمال مثل الدورات التدريبية وورش العمل وغيرها من الانشطة والخدمات.