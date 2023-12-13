الأمن يكشف سبب حادث حافلة الركاب المروع في سلحوب

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ لجنة التحقيق المرورية المشكلة من ادارة السير أنهت تحقيقاتها المرورية في حادثة تدهور حافلة نقل الركاب في منطقة سلحوب وخلصت إلى أن سبب الحادث ناتج عن فقدان السيطرة الناتج عن الانزلاق وستتم إحالة القضية للقضاء.

الى ذلك قال مدير مستشفى جرش الحكومي الدكتور صادق العتوم إن معظم المصابين بحادث تدهور حافلة نقل على طريق سلحوب من طلاب الجامعات.

وأضاف العتوم أنه أعمار المصابين بين 18 و25 عاما، لافتا إلى أنه يجري حاليا في المستشفى إعادة تقييم لحالة المصابين وإجراء العمليات والتدخل الجراحي اللازم لبعض الحالات.

وبيّن أن الحالات الخطيرة يجري تحويلها إلى مستشفيات أخرى لتلقي العلاج اللازم.

من جانبه، قال والد أحد الطلبة المصابين في الحادث إن ابنه تعرض لكسر في العمود الفقري نتيجة للحادث الأليم.

وكان محافظ البلقاء فراس أبو قاعود قد صرح أن المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية ستتخذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وضع حد للكوارث التي تحصل بشكل مستمر على “نزول سلحوب”.

وأضاف أبو قاعود الأربعاء، أنه هناك ترتيبات مع وزير الداخلية مازن الفراية بخصوص الطريق، مشيرا إلى أن وجود كاميرا المراقبة عند “النزول” تتسبب بخوف لدى المواطن عند التنبؤ بها، الأمر الذي ينتج عنه حوادث سير مميتة.

وحول تدهور الحافلة الذي نتج عنه وفاة 5 أشخاص وإصابة العشرات، أوضح محافظ البلقاء أن كوادر الدفاع المدني عملت على إخلاء الوفيات وعدد من المصابين إلى مستشفى جرش الحكومي، وأن جزءا آخر من المصابين جرى نقلهم إلى مركز صحي عين الباشا الشامل.