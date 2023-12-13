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المشاقبة يطالب الحكومة بالتحقيق في تشكيلات وتعيينات التربية

منذ 3 ساعات
المشاقبة يطالب الحكومة بالتحقيق في تشكيلات وتعيينات التربية

وطنا اليوم:طالب النائب اسماعيل المشاقبة الحكومة بالتحقيق في التعيينات والتشكيلات الإدارية التي أجراها وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة في الوزارة، وتضمنت تعيين أشخاص بوظائف (مدير فني، مدير اداري، مدير مالي) في مديريات التربية.
وقال المشاقبة في بداية جلسة النواب الرقابية، الأربعاء، إن هناك فشلا في إدارة ملفّ التربية والتعليم في عهد هذه الحكومة وسابقتها.
وأشار المشاقبة إلى أن الوزارة تمارس إرهابا وظيفيا على موظفيها، مطالبا الحكومة بالتحقيق في الممارسات التي تشهدها وزارة التربية.
واتهم المشاقبة وزير التربية الدكتور عزمي محافظة بـ “الهروب والتهرب من المواجهة”


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