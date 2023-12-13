التعليم العالي: فتح باب التقديم للاستفادة من القروض والمنح الأحد المقبل

وطنا اليوم:أكد أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي، أنه تم الطلب من المعنيين في الوزارة بإعلان فتح باب التقدم للمنح والقروض لصندوق دعم الطالب- للطلبة الدارسين في الجامعات الأردنية الرسمية الأحد المقبل الموافق 17 / 12 / 2023.

وقال ، إن عملية التأخير في التقدم لا يعني عدم حصول الطلبة على فرصتهم من المنح والقروض، كما وأن الطالب لن يخسر أي شيء لأن عملية الاستفادة من المنح والقروض تبدأ خلال الفصل الثاني.

وبين أنه يتم سنويا خلال شهر تشرين الثاني الإعلان عن المنح والقروض للطلبة الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الرسمية، لكن عملية تحديث الأنظمة التي تمت خلال السنوات 5 الماضية لتحسين وتجويد النظام والتعليمات عملت على تأخير موعد التسجيل للاستفادة من المنح والقروض.

وأشار إلى أنه سيتم اليوم الأربعاء نشر نظام صندوق دعم الطالب في الجريدة الرسمية، كما تم إرسال التعليمات المعدلة الجديدة لرئاسة الوزراء ليتم عرضها على اللجان المختصة في ديوان التشريع والرأي، على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية الأحد المقبل.

وكشف الدبعي أن النظام القديم كان يمنح الطالب مدة 6 أشهر بعد التخرج للتسجيل في ديوان الخدمة المدنية وبخلاف ذلك يٌطالب مبلغ المنحة كاملاً في حال كان حاصلاً عليها، وعليه تم إلغاء هذا الشرطة وبالتالي فإن الطالب بات اليوم غير ملزم بالتسجيل.

وأكد أنه تم وضع حد أدنى للمستفيد، في أن يكون معدله بتقدير جيد، كون الطالب الذي تقديره أقل من ذلك لا يستطيع استكمال الدراسات العليا أو الحصول على وظيفة والتنافس، كما أنه لا يُشجع الطبلة على التحصيل العلمي، كما تم تخفيض عدد الأخوة الدارسين إلى طالبين إثنين سواء داخل الأردن أو خارجها بعد إن كان 4 مع الحفاظ على عدد النقاط بمجموع 1000 نقطة (500 نقطة للتحصيل الأكاديمي و 500 نقطة للوضع الاقتصادي).

وبين أن هناك (علاوة) للحالات الإنسانية مثل الأمراض المستعصية، والعجز الذي يزيد عن 60%، والجلوة العشائرية، وحضانة الطالبة المُطلقة، كما تم إضافة الطالبة الأرملة هذا العام، بحيث تحصل على علاوة 100 نقطة إضافية