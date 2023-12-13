محافظ البلقاء: إجراءات للحد من الكوارث على طريق سلحوب

وطنا اليوم:قال محافظ البلقاء فراس أبو قاعود إن المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية ستتخذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وضع حد للكوارث التي تحصل بشكل مستمر على “نزول سلحوب”.

وأضاف أبو قاعود الأربعاء، أنه هناك ترتيبات مع وزير الداخلية مازن الفراية بخصوص الطريق، مشيرا إلى أن وجود كاميرا المراقبة عند “النزول” تتسبب بخوف لدى المواطن عند التنبؤ بها، الأمر الذي ينتج عنه حوادث سير مميتة.

وحول تدهور الحافلة الذي نتج عنه وفاة 5 أشخاص وإصابة العشرات، أوضح محافظ البلقاء أن كوادر الدفاع المدني عملت على إخلاء الوفيات وعدد من المصابين إلى مستشفى جرش الحكومي، وأن جزءا آخر من المصابين جرى نقلهم إلى مركز صحي عين الباشا الشامل.

ولفت أبو قاعود إلى أن الجهات المعنية تتواجد حاليا في موقع الحادث للوقوف على أسبابه.

من جهته، قال محافظ جرش فراس الفاعور إن الحافلة التي تعرضت لحادث تدهور على طريق سلحوب، هي حافلة نقل عمومي وتعود لشركة نقل خاصة.

وأضاف الفاعور أن أفراد الأمن العام تحفظوا على مقتنيات ركاب الحافلة، ليتم التعرف على هوياتهم.

وأشار الفاعور إلى أن العديد من ذوي المتوفين والمصابين وصلوا إلى موقع الحادث