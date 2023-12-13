بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

المفوضية الأوروبية ترفع اسم الأردن من قائمة البلدان ذات المخاطر العالية

منذ ساعة واحدة
المفوضية الأوروبية ترفع اسم الأردن من قائمة البلدان ذات المخاطر العالية

وطنا اليوم:أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، عن رفع اسم ‎الأردن من قائمة بلدان العالم ذات المخاطر العالية.
وقالت بعثة المفوضية في عمان، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي اكس، إن المفوضية الأوروبية اعترفت بجميع جهود الأردن لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضافت أن “حماية النظام المالي أمر أساسي للتنمية والاستقرار. عمل رائع!”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:56

جيش الاحتلال يعلن مقتل عسكريين إضافيين في معارك الشجاعية

10:31

وصف المناسبة بـ الشيطانية .. نائب بولندي يستخدم طفاية حريق لإخماد شموع الحانوكا

10:23

الإحتلال يبدأ ضخ مياه البحر في أنفاق غزة

10:12

محافظ البلقاء: إجراءات للحد من الكوارث على طريق سلحوب

10:08

وفيات الأربعاء 13-12-2023

09:54

الأمم المتحدة: الحرب دمرت نحو خمس مباني غزة كليا أو جزئيا

09:38

أمطار غزيرة تعم المملكة وسط تحذيرات من تشكل السيول

09:28

سفير تل ابيب بالأمم المتحدة: اتصلوا بالسنوار لوقف إطلاق النار

09:19

جيش الاحتلال يقر بمقتل 8 ضباط وجنود بمعارك قطاع غزة

09:14

5 وفيات و35 إصابة في حادث تدهور حافلة ركاب في سلحوب

22:05

الخبير البيئي الدكتور السلايمة : الأردن قادر على الوصول للحياد الكربوني

21:49

الروسي “باتيرجازييف” يفوز بلقب بطولة العالم الأولى للملاكمة في دبي

وفيات
وفيات الأربعاء 13-12-2023حزب الوحدويون الديمقراطي ينعى الشهيد إياد النعيميالنائب السابق عمر قراقيش في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 12 -12-2023وفيات الإثنين 11 – 12 – 2023