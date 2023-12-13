5 وفيات و35 إصابة في حادث تدهور حافلة ركاب في سلحوب

وطنا اليوم:أدى تدهور حافلة ركاب على الطريق الرئيسي بين عمّان وجرش، الأربعاء، إلى وفاة خمسة أشخاص وإصابة 35 آخرين بجروح ورضوض، ومنها 5 إصابات بالغة، وفق الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي.

وقال السرطاوي، في بيان، إنه جرى إجلاء الوفيات وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبه لتلقي العلاج اللازم لهم، موضحا أن الحادث كان لحافلة نقل ركاب على طريق سلحوب أدى إلى انحرافها عن الطريق العآم إلى احد الأودية، مقابل غابة الشهيد وصفي التل تحديدا منتصف نزول سلحوب.

وأشار إلى أن العاملين في الميدان من السير والدوريات الخارجية، ومديرية شرطة البلقاء وصلوا إلى الموقع فور تلقي البلاغ وعملوا على تنظيم حركة السير وتسهيل عمليات الإسعاف والإنقاذ، مضيفاً أنه تم فتح تحقيق مروري بالحادث للوقوف على أسبابه.

النقيب عامر الصمادي من غرفة عمليات الدوريات الخارجية، قال إن إدارة الدوريات الخارجية أبلغت في الساعة 07:20 دقيقة من صباح الأربعاء بتدهور وفقدان سيطرة وانحراف حافلة ركاب واستقرارها في أسفل منحدر وادي على طريق إربد عمان مقابل غابة الشهيد وصفي التل منتصف نزول سلحوب باتجاه الشمال.

وأضاف أنه جرى تحريك دوريات للموقع وعاملين ذوي اختصاص إلى موقع الحادثة، موضحا أنه جرى تقديم إسعافات أولية للمصابين في الموقع ثم نقلهم إلى مستشفى السلط الحكومي ومركز صحي عين الباشا.

وأشار الصمادي إلى أن الحادث غير معيق للحركة المرورية، باستثناء إعاقات أحدثها بعض السائقين الفضولين، موضحا أن “دقيقة تنقذ حياة مواطن”.