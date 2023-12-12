سعي لتحويل قاعدة جوية إلى مطار تجاري وإنشاء ميناء بري في المفرق

وطنا اليوم:تضع شركة تطوير المفرق التابعة لشركة الضمان لتطوير المناطق التنموية شروطا مرجعية لطرح عطاء إنشاء مركز خدمات لوجستية متكامل في المفرق على مساحة 3700 دونم، وصولا إلى إنشاء ميناء بري لنقل البضائع لدول الجوار وتحويل قاعدة الملك الحسين الجوية (سابقا) إلى مطار تجاري، بحسب رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكريه الثلاثاء.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، السياسة الاستثمارية والخطة الاستراتيجية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

كناكريه قال بخصوص المناطق التنموية المملوكة للضمان الاجتماعي، إن شركة تطوير المفرق “استقطبت استثمارات أردنية وعربية ودولية بنحو 500 مليون دينار، منها 58 مصنعا عاملا وتحت الإنشاء والتصميم في قطاعات الصناعات الهندسية والإنشائية، الكيماويات والأسمدة، الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، الألبسة والنسيج، ومصانع سحب وتشكيل الألمنيوم والحديد، إنتاج المعقمات ومواد التنظيف والورق الصحي”.

وتوفر المصانع العاملة قرابة 1300 فرصة عمل دائمة، فيما توفر المصانع قيد الإنشاء نحو 1780 فرصة عمل دائمة، وفق كناكريه.

كما استقطبت منطقة إربد التنموية، استثمارات أردنية وعربية بنحو 40 مليون دينار في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات ومراكز اتصال وحاضنات ريادة الأعمال، إضافة إلى كلية تقنية للتدريب المهني، حيث توفر هذه الاستثمارات 2300 فرصة عمل للأردنيين، ويتم حاليا تنفيذ خطط لاستقطاب استثمارات ريادية جديدة لمنطقة إربد التنموية لتسهم في تعزيز المكانة الإقليمية المميزة للمملكة في مجال ريادة الأعمال والابتكار.

وأوضح كناكريه أن شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية، بدأت خلال هذا العام بأعمال المرحلة الثانية من المشروع الزراعي في منطقة المدورة، ويتم حاليا إنتاج عدد من المحاصيل أبرزها القمح وبطاطا المائدة والبطاطا التصنيعية والأعلاف الحيوانية والبصل.

وبين أن الشركة تدرس الاستثمار في عناصر سلسلة الانتاج الغذائي والصناعات الغذائية، وزراعة محاصيل نوعية ذات جدوى اقتصادية عالية، ومحاصيل أخرى لغايات التصدير.

وأشار إلى أن العمل مستمر في مشروع توسعة وإعادة تأهيل فندق كراون بلازا البترا، وتشمل أعمال التوسعة إنشاء أول قاعة مؤتمرات في المدينة وبمواصفات عالمية، و145 غرفة فندقية وشاليهات، حيث ستسهم إعادة تشغيل الفندق في توفير 200 فرصة عمل مباشرة، وتشغيل قطاعات مرتبطة بالقطاع السياحي، وجعل مدينة البتراء وجهة رئيسية لسياحة المؤتمرات في الجنوب.

وفي السياق، حقق صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي “مؤشرات أداء إيجابي حسب آخر البيانات الرسمية كما في نهاية الربع الثالث، حيث وصل حجم موجودات الصندوق إلى نحو 14.5 مليار دينار مقارنة مع 13.8 مليار دينار نهاية العام الماضي، وبنسبة نمو قرابة 5.2%، وفق كناكريه.

كما حقق الصندوق نموا في الدخل بنسبة 21%، ليصل إلى 611 مليون دينار نهاية الربع الثالث من هذا العام، مقارنة مع 504.8 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار كناكريه إلى أن الصندوق يعمل وفق ضوابط السياسة الاستثمارية التي تحدد الأدوات الاستثمارية، والعوائد المستهدفة لهذه الأدوات ومستوى المخاطر المقبول، مشددا على أن السياسة الاستثمارية تعطي الأولوية للاستثمار الوطني المجدي، الذي يعود بالفائدة على الصندوق والاقتصاد الأردني ككل.

وعرض لأبرز استثمارات الصندوق والمشاريع قيد التنفيذ، مبينا أنه أرسل خلال العام الماضي رسالة اهتمام من خلال المشاركة في عدد من مشاريع الشراكة منها، مشروع الناقل الوطني، وأن الصندوق يتواصل حاليا مع الائتلاف الوحيد الذي تقدم بعرض لوزارة المياه والري لتنفيذ وإدارة المشروع.

وبين أن الصندوق يسعى للاستحواذ على حصة من حقوق ملكية شركة المشروع.

واستعرض كناكريه أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية للصندوق في الفترة المقبلة والقطاعات المستهدفة، حيث يتم حاليا دراسة عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين والطاقة والتطوير العقاري والاتصالات، وإنشاء مشاريع جديدة سياحية وترفيهية وتجارية في مدينة العقبة، وتمويل مشاريع جديدة من خلال التأجير التمويلي، إضافة إلى اهتمام الصندوق بالمشاركة في المشاريع الوطنية الكبرى، ومنها مشاريع الشراكة ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.