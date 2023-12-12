الصفدي ونظيره القطري يؤكدان التنسيق لمخاطبة البرلمانات لوقف حرب غزة

وطنا اليوم:أجرى رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع رئيس مجلس الشورى القطري، حسن بن عبدالله الغانم، في مقر مجلس الشورى بالدوحة، أكدا خلالها متانة العلاقات التاريخية والمتجذرة بين البلدين الشقيقين بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وأخيه أمير دولة قطر سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني.

وأكد الصفدي والغانم ضرورة تعزيز العمل البرلماني المشترك، وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية العربية والدولية خدمة لصالح الشعبين الشقيقين وقضايا أمتينا العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشددين على أهمية التنسيق المشترك لمخاطبة البرلمانات الدولية من أجل وقف العدوان الغاشم على غزة.

كما أكدا ضرورة العمل على تعزيز التعاون البرلماني، وتفعيل عمل لجان الأخوة البرلمانية المشتركة، والبناء على العلاقات الاستراتيجية بما يعود بالنفع على صالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وعبر الصفدي عن التقدير الكبير لمواقف قطر الداعمة للمملكة في المجالات كافة، موجهاً الدعوة للغانم إلى زيارة مجلس النواب الأردني، وهو ما أكده الغانم بالقبول على أن تتم الزيارة مطلع العام المقبل.

من جهته، أكد الغانم تقدير بلاده للأردن، وأهمية البناء على متانة العلاقات بين قيادة كلا البلدين وأن تنعكس بمزيد من التعاون المثمر خدمة لصالح البلدين الشقيقين، مشيرا إلى التطابق في الكثير من مواقف البلدين.

وبين أهمية تعزيز العمل العربي المشترك والبناء على ما تملكه أمتنا من مقومات ومقدرات خدمة لقضاياها المركزية.

وكان الصفدي، التقى على هامش الزيارة، وزير العمل القطري، ووزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية، ورئيس غرفة تجارة قطر، دعا خلالها إلى زيادة آفاق التعاون التجاري المشترك، واستقطاب مزيد من العمالة والمعلمين الأردنيين نظراً للكفاءة والمهارات التي يتمتعون بها.