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القسام تؤكد مقتل 11 جنديا باشتباكات من المسافة صفر

منذ ساعتين
القسام تؤكد مقتل 11 جنديا باشتباكات من المسافة صفر

وطنا اليوم:تواصل المقاومة الفلسطينية منذ بدء العملية البرية دك توغلات قوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور القتال بمختلف مناطق قطاع غزة لليوم السابع والأربعين.
وشنت مدفعيات الاحتلال صباح الثلاثاء قصفا استهدف شمال حي الزيتون وحي الدرج في القطاع ما أسفر عن اندلاع حرائق كبيرة وسقوط عدد من الشهداء.
وقالت كتائب القسام في رسالة عبر قناتها على “تيليغرام”: “أبلغ المجاهدون في خطوط القتال في حي الشجاعية استهدافهم 7 آليات عسكرية بالقذائف والعبوات المضادة للدروع منها دبابة الملك-القائد وناقلة جند يعتليها 3 جنود والإجهاز على طاقمها، كما اشتبكوا مع جنود فرق الإنقاذ الذين حاولوا إسعاف طاقم دبابة باز 3 وقتلوا عددا منهم، إضافة إلى استهدافهم لقناص صهيوني بقذيفة RPG وخوضهم اشتباكات ضارية مع قوات العدو الراجلة في عدة مناطق من مسافة صفر أكدوا خلالها مقتل 11 جنديا صهيونياً بشكل مباشر والاستيلاء على عتاد بعض الجنود القتلى ومتعلقاتهم وإيقاع غيرهم بين قتيل وجريح”.
وأضافت في رسالة أخرى: “تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد “رعدية – تلفزيونية” في قوة صهيونية راجلة مكونة من 10 جنود شرق مدينة خانيونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح”.
من جهتها، أعلنت سرايا القدس في رسالة عبر قناتها على منصة “تيليغرام”، أنه منذ فجر الثلاثاء يخوض المقاومون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال، محققين فيهم إصابات مباشرة في محوري التقدم الزيتون والشجاعية شرق غزة.
وقالت إن المقاومين قصفوا تجمعات العدو في محيط المركز الثقافي في محور التقدم شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60، وقصف تحشدات عسكرية وآليات العدو المتقدمة في محور شرق المنطقة الوسطى.
وأعلنت سرايا القدس قصفها مجمع “مفتاحيم” برشقة صاروخية


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