نتنياهو يطرح سيناريوهات جديدة : نستعد لاحتمال الحرب مع السلطة

وطنا اليوم:نقلت هيئة البث العبرية عن رئيس وزراء حكومة الاحتلال تصريحات باحتمال نشوب حرب مع السلطة الفلسطينية.

وقال نتنياهو الثلاثاء: “نستعد لاحتمال الحرب مع السلطة الفلسطينية”، حسب ما نقلت الهيئة العبرية.

ونوه نتنياهو الى أن سيناريو قلب الأوكار في حال التعاون بين السلطة وحماس في يهودا والسامرة مطروح على الطاولة.

المرحلة المقبلة للحرب

وقال وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، إن المرحلة الحالية للحرب في قطاع غزة قد تمتد لأسابيع، مرجحا أن تمتد العمليات العسكرية إلى أشهر.

وأضاف غالانت في تصريحات نقلتها وكالة “أسوشيتد برس” الثلاثاء، أن المرحلة المقبلة من الحرب ستكون أقل حدة، لتحافظ قوات جيش الاحتلال على حرية عملياتها.

وفي السياق، قال عضو الكنيست داني دانون من حزب الليكود، إن تل أبيب جاهزة لأي مقترح من الوسطاء لإعادة المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

وأفاد دانون في تصريحات نقلتها هيئة البث العبرية الثلاثاء، بأن تل أبيب حتى اللحظة لم يصلها أي جديد من الوسطاء.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد تحدثت عن وجود توافقات بخصوص صفقة تبادل أسرى جديدة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، لليوم السادس والستين على التوالي، وسط تنديدات شعبية عالمية بالجرائم البشعة التي لا تزال العنوان المسيطر على المشهد العام.

وتتواصل الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا والأحياء الشرقية لمدينة غزة في شمال القطاع، ومدينة خان يونس في الجنوب