مصريان يقترعان في الانتخابات الرئاسية بملابس الإحرام

وطنا اليوم:تضج مواقع التواصل بالصور الطريفة لانتخابات الرئاسة المصرية، من بينها مشهد لمواطن يذهب للجنة الاقتراع على ظهر حمار، وامرأة تداهمها آلام المخاض في اللجنة، وعريس يبدأ حياته الزوجية بالإدلاء بصوته مع عروسه.

ناخبان بملابس الإحرام

الجديد في هذه الانتخابات تداول صورة على نطاق واسع لشاب مصري يرتدي ملابس الإحرام داخل لجنة انتخابية.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فإن الناخب الذي ظهر بملابس الإحرام كان يدلي بصوته داخل لجنة الوافدين في مطار القاهرة، إذ أدلى بصوته قبل إنهاء إجراءات المغادرة وصعود الطائرة متوجهًا إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.

عائد أو متوجه لأداء العمرة

كما ظهر ناخب آخر بنفس الهيئة في إحدى لجان منطقة المطرية شرق القاهرة، ورجحت وسائل إعلام مصرية أن يكون عائدًا أو متوجهًا لأداء مناسك العمرة.

اليوم الثالث من الانتخابات

إلى هذا، يواصل المصريون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لليوم الثالث على التوالي في نحو 11 ألف لجنة فرعية.

وقال رئيس هيئة الانتخابات إن نسبة المشاركة وصلت إلى 45% ممن يحق لهم التصويت، “وهذه النسبة لم تحدث من قبل في أي استحقاقات انتخابية أو استفتاءات”.

4 مرشحين أبرزهم السيسي

وأكد أنه تم الدفع بمزيد من أعضاء الهيئة القضائية إلى اللجان الفرعية، لتخفيف الزحام وتسريع وتيرة التصويت.

يشار إلى أنه يتنافس 4 مرشَّحين على مقعد الرئاسة، أولُهُم الرئيسُ الحالي عبدالفتاح السيسي الذي يترشّح لفترة ثالثة، وفريد زهران رئيسُ حزبِ المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيسُ حزبِ الوفد، وحازم عمر رئيسُ حزبِ الشعب الجمهوري.