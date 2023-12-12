اسرائيل تعترف : السفينة المقصوفة كانت متجهة لأسدود

وطنا اليوم:قالت هيئة البث الإسرائيلية إن السفينة النرويجية التي استهدفها الحوثيون في باب المندب كان من المفترض أن تدخل ميناء أسدود في 4 يناير/كانون الثاني المقبل.

وكان المتحدث العسكري باسم حركة أنصار الله (الحوثيين) أكد استهداف سفينة نرويجية كانت متجهة إلى إسرائيل بصاروخ بحري.

وقال إن القوات البحرية نفذت العملية العسكرية ضد سفينة “ستراندا” النرويجية، بعد رفض طاقمها الاستجابة للتحذيرات.

وبعد استهدافها بصاروخ كروز أطلق من قبل الحوثيين في اليمن، كشف مالك الناقلة ستريندا جديدا عنها.

فقد أعلنت شركة “موينكل كيميكال تانكرز” المالكة لناقلة الكيماويات النرويجية، التي أصيبت بصاروخ في باب المندب بوقت سابق، اليوم الثلاثاء، أن الناقلة تتجه الآن إلى ميناء آمن.

وقال رئيس موينكل، لوكالة رويترز إن طاقم “ستريندا” المؤلف من 22 شخصا من الهند، مؤكدا أن أحداً منهم لم يصب بأذى.

كما استولى الحوثيون، الذين تدعمهم إيران، الشهر الماضي على سفينة الشحن “غلاكسي ليدر” ذات الملكية البريطانية والتي كانت لها صلات بشركة إسرائيلية.

كذلك، أطلقوا طائرات مُسيرة وصواريخ باليستية نحو إسرائيل، في تحركات أفادوا بأنها دعماً للفصائل الفلسطينية في غزة.