بنك ABC وشركة Yellow Door Energy يوقعان اتفاقية بملايين الدولارات لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية لشركة ماجد الفطيم في ثلاث دول

وطنا اليوم:أعلن اليوم بنك ABC، أحد البنوك الدولية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يتخذ من مملكة البحرين مركزًا رئيسيًا لأعماله، عن توقيع اتفاقية تمويل مع شركة Yellow Door Energy، الشريك الرائد في مجال الطاقة المستدامة للشركات في الشرق الأوسط وأفريقيا وغيرها. تم حفل التوقيع في بنك ABC في فرع مركز دبي العالمي.

يهدف التسهيل الائتماني، الذي يتماشى مع أهداف تمويل المناخ لمؤتمر الأمم المتحدة ال28 لتغيير المناخ (COP28) الذي تستضيفه الإمارات العربية المتحدة، إلى إعادة تمويل 25 لوح من ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تنتج أكثر من 42 ميجاوات وتتواجد في المجمعات التجارية التابعة لشركة ماجد الفطيم في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان. تقدر صفقة التمويل طويلة الأجل بعدة ملايين من الدولارات دون حق الرجوع للمقترض، وتعتبر ضرورية لتمويل المناخ ودعم الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى تعزيز التحول العادل في مجال الطاقة النظيفة.

وخلال حفل التوقيع على الاتفاقية، قال السيد/ عمار خليل، مسؤول تنفيذي أول لبنك ABC فرع مركز دبي المالي العالمي: “يسرنا التعاون مع شركة Yellow Door Energy لتمويل مشروع ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية، المشروع الذي سيدعم بدوره خطط تحول الطاقة لشركة ماجد الفطيم في المنطقة. تؤكد هذه الاتفاقية التزام مجموعة بنك ABC بتمكين العملاء من أجل قيادة عملية التحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية وأكثر استدامة. نضع تركيزنا في بنك ABC فرع مركز دبي المالي العالمي على تقديم المشورة وترتيب صفقات التمويل التي تتماشى مع أولويات المجموعة في المسائل البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة وتناسب احتياجات العملاء الفريدة. نشكر شركة Yellow Door Energy على ثقتهم بنا وعلى منحنا هذه الفرصة. ونتمنى لشركة ماجد الفطيم رحلة موفقة للانتقال السلس نحو مصادر الطاقة المتجددة.”

ومن جانبه، قال السيد/ جيريمي كرين، الرئيس التنفيذي لشركة Yellow Door Energy:”تتشرف شركة Yellow Door Energy بالتعاون مع بنك ABC لقيادة عملية تحول تمويل المناخ في دول مجلس التعاون الخليجي. لقد أرسى بنك ABC معاييرًا جديدة بعد إثبات قدرته على تمويل مشروع تسهيلات رائدة لخمس وعشرين موقعًا عبر 3 دول مختلفة. تُعد شركة Yellow Door Energy شركة موثوقة في مجال التطوير والاستثمار لصالح البنوك التي تركز على التمويل الأخضر في القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لقد أثبتت عمليتنا الموقرة شركة ماجد الفطيم أهمية الحاجة إلى التمويل المناخي في أعمالها التجارية. لتكون بذلك قائدة في مجال التحول المنصف. وبالتعاون مع جميع عملائنا، نحن نقوم بتمكين التمويل الأخضر للمشاريع الصناعية والتجارية الرائدة ذات الاحتياجات الكبيرة للطاقة. ”

يكتسب التوقيع على هذه الاتفاقية أهمية خاصة، لاسيما أنها تأتي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة ال28 لغير المناخ (COP28)، الذي يتم خلاله مناقشة تمويل المناخ كإحدى المواضيع الرئيسية. إن استراتيجيات التمويل الفعالة ضرورية لبناء عالم عادل ومرن ومستدام.

الجدير بالذكر أن البنوك تركز تدريجيًا على التمويل الأخضر للقطاع الخاص والتوليد الموزع للطاقة في الآونة الآخيرة. وفقًا لتصنيفات وكالة التصنيف الإئتماني ستاندرد آند بورز، من المحتمل أن يصل مجموع مبالغ إصدار السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة والسندات المرتبطة بالاستدامة ما بين 900 مليار دولار أمريكي إلى تريليون دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة قدرها من 5 إلى 17% على التوالي. وبالزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة ال28 لتغير المناخ في الإمارات في هذا الشهر، يتم اعتبار تمويل المناخ موضوعًا حيويًا يؤثر على مجالات متعددة ويتداخل مع التحول المناخي وطرق التكيف معه.