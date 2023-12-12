بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

لكمة تجبر أردوغان على التدخل وتوقف الدوري التركي

منذ ثانيتين
لكمة تجبر أردوغان على التدخل وتوقف الدوري التركي

وطنا اليوم:دان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعرض حكم في مباراة بالدوري التركي للكمة من رئيس ناد، بواقعة أثارت ضجة في البلاد ودفعت اتحاد الكرة المحلي إلى تأجيل “جميع الدوريات”.
وكتب أردوغان على منصة “إكس”، “تويتر” سابقا: “الرياضة تعني السلام والأخوة. الرياضة لا تتوافق مع العنف. لن نسمح أبدا بحدوث أعمال عنف في الرياضة التركية”.
وعلقت مباريات الدوري لكرة القدم حتى إشعار آخر، بعدما تعرض أحد الحكام للكمة من قبل رئيس أنقرة غوجو بعد التعادل 1-1 مع ريزه سبور، حسبما أعلن اتحاد اللعبة، الإثنين.
ووجه فاروق كودجا رئيس نادي أنقرة غوجو لكمة قوية إلى الحكم خليل أوموت ميلر على وجهه في أرض الملعب، بعد المباراة التي أقيمت الإثنين، مما أدى إلى إصابة قوية للحكم في عينه.
وقال الاتحاد التركي: “هذا الهجوم الدنيء لم يستهدف فقط خليل أوموت ميلر. اليوم تم تنفيذ هذا الهجوم اللاإنساني والخسيس ضد جميع الأطراف المعنية بكرة القدم التركية”.
وأردف: “بالتنسيق مع دولتنا، تم اتخاذ كافة الإجراءات الجنائية بحق المسؤولين والمحرضين على هذا الهجوم اللاإنساني”.
وأضاف البيان: “النادي المسؤول ورئيس النادي ومديروه وجميع المجرمين الذين هاجموا خليل أوموت ميلر سيعاقبون بأشد الطرق. بموجب قرار مجلس إدارة الاتحاد التركي لكرة القدم، تأجلت المباريات في جميع الدوريات إلى أجل غير مسمى”.
وسقط ميلر أرضا إثر لكمة كوجا في ظل حالة من الفوضى على أرص الملعب، قبل أن ينقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وعادل ريزه سبور النتيجة في الوقت بدل الضائع من المباراة، بعدما كان أنقره غوجو متقدما طوال فتراتها.
ويحتل أنقرة غوجو المركز 11 في الترتيب برصيد 18 نقطة، متأخرا بـ3 مراكز عن ريزه سبور الذي يملك 22 نقطة من 15 مباراة.
ويتعرض الحكام في تركيا كثيرا لانتقادات من مسؤولي الأندية بسبب قراراتهم، لكن نادرا ما تستهدفهم هجمات عنيفة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:36

تطبيق إلكتروني حكومي لشراء الغاز في الأردن

11:28

هل تملك إسرائيل خطة واضحة لإدارة غزة ما بعد الحرب؟

11:15

انتشار الإسهال والجدري بين النازحين في رفح

11:10

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى مدريد وجنيف

11:09

كارثة نتائج طلبتنا في اختبارات “بيسا” الدولية في العلوم، والرياضيات، واللغات!!

10:43

النائب السابق عمر قراقيش في ذمة الله

10:38

برعاية من هيئة تنشيط السياحة الأردن يستضيف فعاليات مؤتمر “droidcon” العالمية يناير كانون الثاني المقبل

10:29

وفيات الثلاثاء 12 -12-2023

10:26

دولة جديدة تنتزع لقب أكبر منتج للأفيون في العالم

10:18

الأردن يستضيف فعاليات مؤتمر “droidcon” العالمية يناير المقبل

10:13

الحوثيين: قصفنا سفينة كانت متجهة للكيان الصهيوني

10:07

مذيعة إسرائيلية توقع على القذائف المرسلة لقطاع غزة

وفيات
النائب السابق عمر قراقيش في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 12 -12-2023وفيات الإثنين 11 – 12 – 2023وفيات الأحد 10-12-2023وفيات الخميس 7-12-2023