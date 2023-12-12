موازنة العام 2024: تحديات وسيناريوهات

الدكتور رعـد محمود التـل

رئيس قسم الاقتصاد – الجامعة الاردنية

موازنة العام 2024 في الأردن تعتبر محطة هامة في توجيهات الحكومة الرامية لضبط استخدام الموارد وتعزيز الأولويات الاقتصادية والاجتماعية. ومع الاضطرابات التي تواجهها المنطقة جراء العدوان الغاشم على قطاع غزة سيعاني الأردن من تحديات متعددة تتعلق بالتداعيات الاقتصادية المستجدة، مما يستدعي استراتيجيات مالية حكيمة وإجراءات استباقية للتغلب على هذه التحديات.

اقتصادياً، يواجه الأردن ارتفاع تكاليف الطاقة والموارد، والتصدي لها يتطلب إدارة مالية دقيقة وخطط استراتيجية للتحكم في الوضع المالي للموازنة وتخفيف الاثار السلبية والصدمات. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر تعزيز القطاعات الاجتماعية الحيوية مثل التعليم والرعاية الصحية من أبرز الأولويات، حيث من المهم تحسين جودة الخدمات في تلك القطاعات لبناء مجتمع أكثر استقرارًا وتنميةً مستدامة.

من المرتقب أن تعتمد الحكومة في موزانتها على تنويع مصادر الإيرادات للتمويل، وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الحيوية بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأردن الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة من خلال تعزيز المنتج الوطني وتحسينه وزيادة الطلب عليه من خلال ودعم القطاعات الناشئة والابتكارية لتعزيز النمو المستدام.

في سياق آخر، تواجه المنطقة حالة من عدم اليقين والتدهور السريع، مما يشكل تأثيرات سلبية على الوضع الاقتصادي الاردني وسيؤثر على القطاعات الرئيسية كالسياحة والتجارة. هذا الوضع سيفرض تحديات على الخزينة العامة وقدرتها على تلبية الاحتياجات الضرورية، ويستدعي توجيه الجهود نحو دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة على التكيف مع التحديات.

قد تستدعي التطورات الأخيرة في الوضع السياسي مزيدًا من الدعم المالي، خصوصاً للمواد الاستراتيجية كالقمح والغاز، وهو ما يضع ضغوطاً إضافية على الخزينة ويُعقد من مهمة توفير الموارد.

لضمان نجاح موازنة العام 2024، يلزم الأردن استراتيجية مالية متوازنة في إدارة الموارد المالية العامة. إلى جانب ذلك، يجب على الحكومات اتخاذ إجراءات استباقية للتصدي للتحديات المحتملة وضمان الاستقرار الاقتصادي في ظل التحولات السياسية والاقتصادية المتغيرة.

باختصار، موازنة العام 2024 تتطلب استجابة حكيمة واستراتيجية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المعقدة، من خلال توجيه الجهود نحو الاستدامة المالية، والاستعداد لمواجهة التحديات المحتملة في المستقبل.