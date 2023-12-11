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أمانة عمّان تقر إعفاءات للشركات العاملة في بورصة الزهور

منذ 3 ساعات
أمانة عمّان تقر إعفاءات للشركات العاملة في بورصة الزهور

وطنا اليوم:قرر مجلس أمانة عمان، إعفاء الشركات العاملة في بورصة الزهور التابعة لسوق عمان المركزي والواقعة في مجمع رغدان السياحي من بدل الاستغلال للمحلات المستغلة من قبلها في البورصة، مع إعفاء الشركات كذلك مدار البحث من أثمان استهلاك الكهرباء والماء.
ووافق المجلس في جلسته اليوم الاثنين، برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، على إعفاء كميات تم توريدها إلى معرض الأزهار ونباتات الزينة الأردني الأول من الرسوم المفروضة عليها بموجب نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية.
وصادق المجلس على إطلاق مسابقة تصميم مفتاح مدينة عمّان، بهدف أن يكون أكثر اتساقا مع التطور في مجالات الحياة والفنون البصرية، واستعدادا للتحضيرات الخاصة بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش، وبمناسبة يوم المدينة 2024.
وارتأت الأمانة تغيير شكل مفتاح عمّان الذي تم تصميمه عام 1965 ويعتبر الهدية الرسمية التي تحمل رمزية الترحيب ويقدمها أمين عمّان باسم أهالي المدينة لملوك ورؤساء الدول الذين يزورون المملكة الأردنية الهاشمية، وستقوم الامانة اعتبارا من 14 _30 كانون الأول الحالي بالإعلان عن المسابقة من تعليمات وشروط ومواصفات التصميم والتقديم للمسابقة.
وأقر المجلس توقيع اتفاقية مع مركز تطوير الأعمال للتعاون المشترك في تقديم خدمات تساعد الشباب للوصول إلى فرص في سوق العمل وبناء القدرات وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، وعلى توقيع مذكرة تفاهم مع مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا بهدف بناء قاعدة معرفية ونظام متكامل للمعلومات التكنولوجية، وعلى توقيع مذكرة تفاهم مع المعهد القضائي الأردني لتنفيذ برامج وأنشطة لرفع قدرات العاملين والفئات المستهدفة من برامج المعهد القضائي وتعزيز أوجه التعاون التنسيق من خلال الندوات والفعاليات والورش والدورات التدريبية والأنشطة المشتركة


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