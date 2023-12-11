السقاف تثمن الدعم الإيرلندي للمشهد الاستثماري في الأردن

وطنا اليوم:رعت وزيرة الاستثمار، خلود السقاف، اليوم الاثنين، حفل افتتاح مؤتمر فريق إيرلندا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن وإيرلندا، الذي تنظمه السفارة الإيرلندية في عمان، لتعزيز فرص التعاون الثنائي بين رجال الأعمال في كلا البلدين، وبمشاركة أكثر من 100 رجل أعمال يمثلون العديد من القطاعات الاستثمارية، وبحضور السفيرة الإيرلندية لدى المملكة، ماريان بولجر، ووكالة الاستثمار الأجنبي المباشر الإيرلندية، ومجلس الغذاء الإيرلندي، ووكالة التنمية الاقتصادية الإيرلندية إلى جانب جمعية الأعمال الأردنية الإيرلندية.

السقاف بينت، في كلمتها الافتتاحية، أن وزارة الاستثمار تعمل بالتعاون مع العديد من الشركاء في القطاعين العام والخاص في المملكة، على توفير فرص استثمارية نوعية في بيئةٍ استثمارية جاذبة ومُحفّزةٍ وآمنة، تستند إلى ما تمتلكه المملكة من مزايا خاصة، كبيئة أمنة ومستقرة لممارسة الأعمال، وبنية تشريعية ثابتة تضمن رؤية واضحة للمستثمرين، ومزايا وحوافز استثمارية منافسة، إلى جانب توقيع الأردن العديد من الاتفاقيات العربية والدولية التي ساهمت في فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتج الأردني، مؤكدة أن كل هذه العناصر وغيرها تُسهم في تعزيز فرص نجاح الاستثمارات في المملكة.

وثمنت وزيرة الاستثمار جهود السفارة الإيرلندية في دعم المشهد الاستثماري في المملكة، وإطلاقها دليل ممارسة الأعمال لإبراز الفرص المتاحة للشركات الإيرلندية في الأردن في آذار من عام 2023 والذي ركز على أهم الفرص الاستثمارية في قطاعات تنافسية كتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخدمات الرعاية الصحية والأدوية، والسياحة، والأغذية والمشروبات، إضافة إلى مجموعة من الفرص الاستثمارية القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقالت إن وزارة الاستثمار تحرص على تطبيق مبادئ رؤية التحديث الاقتصادي 2033، لتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار من خلال متابعة المشاريع الاستثمارية والوقوف على احتياجات المستثمرين وتقديم حلول علمية وعملية لأي عقبات قد تواجه المستثمرين، وأن أبوابها مفتوحة أمام المستثمرين؛ بهدف تمكينهم وتوفير حلول تساعد على استمرارية العملية الاستثمارية وزيادة تنافسيتها.

وأضافت أن وزارة الاستثمار نفذت عددا من الخطوات لتمكين قطاع الاستثمار، كإطلاق منصة استثمر في الأردن invest.jo في تموز 2023، وتتضمن 30 فرصة استثمارية متنوعة قطاعياً وجغرافياً ضمن قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، بقيمة إجمالية تبلغ 1.4 مليار دولار أمريكي، واستكمال التشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية، وإقرار استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026، إضافة إلى تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، حيث تم الانتهاء من أتمتة 95 خدمة متعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية.

من جانبها، قالت السفيرة الإيرلندية في المملكة ماريان بولجر إن هذا المؤتمر يعد بمثابة شهادة على التزام البلدين بتعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف سبل جديدة للتعاون، وهو يعتمد على الزخم الإيجابي الناتج عن الأنشطة السابقة، بما في ذلك إطلاق دليل ممارسة الأعمال في الأردن ومنتدى الأعمال العربي الإيرلندي وفعاليات جمعية رجال الأعمال الأردنية الإيرلندية، مشيرة إلى أن المؤتمر أعد أجندة طموحة لعام 2024 وما بعده لصالح كل من إيرلندا والأردن