الأمن العام يدعو لاتباع الإرشادات خلال حالة عدم الاستقرار الجوي

وطنا اليوم:دعت مديرية الأمن العام خلال حالة عدم الاستقرار الجوي على أهمية اتباع الإرشادات الصادره عنه خلال الأحوال الجوية السائدة .

وهنا تؤكد على الأخوة المواطنين ضرورة الابتعاد عن جوانب الأَودية وأَماكن تشكّل السّيول والتجمعات المائية، وعدم المجازفة بعبورها سواءً بالمركبات أو سيراً على الأقدام.

وتهيب المديرية بسائقي المركبات إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرقات الخارجية حال تشكل الغبار الكثيف وتساقط الأمطار لتجنب خطر انزلاق المركبات أو تدني مدى الرؤيه الأفقية، لا سيما المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة .

وتشدد مديرية الأمن العام على ضرورة تثبيت الاجسام القابلة للتطاير بفعل شدة الرياح وتفقد وسائل التدفئة وصيانتها، وتوفير التهوية المناسبة للمنازل بين الحين والآخر في حال استخدامها، وعدم النوم وهي مشتعلة.

وأشارت مديرية الأمن العام إلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إن دعت الحاجة لذلك