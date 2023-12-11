جيش الاحتلال يقر بمقتل 4 عسكريين في المعارك بغزة

وطنا اليوم:أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 4 عسكريين، بينهم ضابطان في المعارك الدائرة في قطاع غزة، في الوقت الذي ترد فيه المقاومة الإسلامة “حماس” على استهداف المدنيين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل الرائد غال باخر (34 عاما)، من أورانيت، ضابط تدريب في الفرقة 36، في حادث سيارة عسكرية.

واعلن كذلك مقتل الرائد (احتياط) أفيتار كوهين ( 42 عاماً)، من ضابط تدريب في الكتيبة 8111.

وقتل اللواء (احتياط) إيتاي بيري، (36 عاما)، من موديعين، ضابط ارتباط في الكتيبة 8111، اللواء الخامس، وفق جيش الاحتلال.

كما وأعلن مقتل اللواء (احتياط) جدعون إيلاني، (35 عاما) وهو مقاتل في الكتيبة 2855 رأس الحربة (55).

قتال ضارٍ

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري إن قتالا ضاريا يدور مع المقاومين في جباليا والشجاعية في شمال قطاع غزة.

وأضاف هاغاري في مؤتمر صحفي، الأحد، أن رئيس أركان الجيش أكد على عودة المستوطنين إلى مساكنهم في الشمال بعد استعادة الأمن هناك.

وحول اعتقال فلسطينيين وتجريدهم من ملابسهم في غزة، أوضح أن صور المعتقلين الفلسطينيين التقطت في جباليا والشجاعية، زاعما أن بعضهم كان مسلحا واستسلم.

وبيّن أن قوات الجيش عمدت إلى تجريد المعتقلين من ملابسهم في شمال قطاع غزة للتأكد من أنهم غير مفخخين.

وأكد هاغاري أن الهدف حاليا هو الوصول إلى القيادات العليا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، خصوصا يحيى السنوار ومحمد الضيف ومروان عيسى.

وقال إن “القتال في قطاع غزة يسير وفق مراحل الآن مرحلة ضرب مراكز قيادة حماس”.

وزعم أن جيش الاحتلال استهدف نقاطا عسكرية ومنصات إطلاق صواريخ لحزب الله في جنوب لبنان