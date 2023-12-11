بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

جيش الاحتلال يقر بمقتل 4 عسكريين في المعارك بغزة

منذ ساعة واحدة
جيش الاحتلال يقر بمقتل 4 عسكريين في المعارك بغزة

وطنا اليوم:أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 4 عسكريين، بينهم ضابطان في المعارك الدائرة في قطاع غزة، في الوقت الذي ترد فيه المقاومة الإسلامة “حماس” على استهداف المدنيين.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل الرائد غال باخر (34 عاما)، من أورانيت، ضابط تدريب في الفرقة 36، في حادث سيارة عسكرية.
واعلن كذلك مقتل الرائد (احتياط) أفيتار كوهين ( 42 عاماً)، من ضابط تدريب في الكتيبة 8111.
وقتل اللواء (احتياط) إيتاي بيري، (36 عاما)، من موديعين، ضابط ارتباط في الكتيبة 8111، اللواء الخامس، وفق جيش الاحتلال.
كما وأعلن مقتل اللواء (احتياط) جدعون إيلاني، (35 عاما) وهو مقاتل في الكتيبة 2855 رأس الحربة (55).

قتال ضارٍ
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري إن قتالا ضاريا يدور مع المقاومين في جباليا والشجاعية في شمال قطاع غزة.
وأضاف هاغاري في مؤتمر صحفي، الأحد، أن رئيس أركان الجيش أكد على عودة المستوطنين إلى مساكنهم في الشمال بعد استعادة الأمن هناك.
وحول اعتقال فلسطينيين وتجريدهم من ملابسهم في غزة، أوضح أن صور المعتقلين الفلسطينيين التقطت في جباليا والشجاعية، زاعما أن بعضهم كان مسلحا واستسلم.
وبيّن أن قوات الجيش عمدت إلى تجريد المعتقلين من ملابسهم في شمال قطاع غزة للتأكد من أنهم غير مفخخين.
وأكد هاغاري أن الهدف حاليا هو الوصول إلى القيادات العليا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، خصوصا يحيى السنوار ومحمد الضيف ومروان عيسى.
وقال إن “القتال في قطاع غزة يسير وفق مراحل الآن مرحلة ضرب مراكز قيادة حماس”.
وزعم أن جيش الاحتلال استهدف نقاطا عسكرية ومنصات إطلاق صواريخ لحزب الله في جنوب لبنان


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:18

ضبط 15 طنًا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية

10:15

قطاعات تجارية في الأردن ترفض دعوات الإضراب المشبوهة

10:07

الأمن العام يدعو لاتباع الإرشادات خلال حالة عدم الاستقرار الجوي

10:02

حكومة غزة: الاحتلال دمر أكثر من 61% من منازل القطاع

09:58

وفيات الإثنين 11 – 12 – 2023

09:45

خبير عسكري أردني يرد على فيديوهات الاحتلال في غزة

09:40

الصحة العالمية تدعو لإغاثة غزة وتصف الوضع بالكارثي

09:34

الاحتلال يحتجز 142 فلسطينية من غزة بينهنّ رضيعات

09:29

الدفاع المدني ينقذ شخصاً حوصر في صومعة أعلاف في الزرقاء

09:24

ولي العهد: أليس لأهل غزة من حقوق الإنسان نصيب؟

20:50

18 ألف شهيد منذ بدء العدوان على غزة والضفة

20:28

الأرصاد: لا نستبعد مناخيا تساقط الثلوج هذا الشهر

وفيات
وفيات الإثنين 11 – 12 – 2023وفيات الأحد 10-12-2023وفيات الخميس 7-12-2023اخت الزميل رمضان الرواشدة في ذمة اللهوفيات الأربعاء 6-12-2023