الأرصاد: لا نستبعد مناخيا تساقط الثلوج هذا الشهر

وطنا اليوم:قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، إنه لا يستبعد مناخيًا، تساقط الثلوج على البلاد في شهر كانون الأول، بالرغم من أن ذلك يحدث نادرًا.

وقال آل خطاب إن الموسم المطري حتى اللحظة يعد جيدًا لكن لا نستطيع الحكم على الموسم بأكمله، لافتًا إلى أن التنبؤات الفصلية لشهر كانون الأول تشير إلى احتمالية الهطولات المطرية أعلى من معدلاتها.

وأضاف، أن المملكة تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي يوم غد الإثنين، حيث تتكاثر كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتتحول الأجواء ما بين غائمة جزئيا الى غائمة، فيما حذرت الأرصاد من خطر تشكل السيول في المناطق المنخفضة في جنوب وشرق المملكة، وخطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الليل بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.

وبين، أن الإدارة لا تستطيع الحديث عن تفاصيل الفعاليات الجوية القادمة خلال الشهر الجاري؛ ذلك من باب الحفاظ على الدقة والمصداقية.

وبحسب التقرير المناخي للشهر الحالي، والصادر عن الإدارة، يبلغ المعدل الشهري للأمطار في مطار عمّان المدني 49.4 ملم، وهو يشكل ما نسبته 20 بالمئة من المعدل الموسمي العام.

وسجلت أقل درجة حرارة صغرى مسجلة كانت في محطة رصد جوي الشوبك بتاريخ 15/12/2013، وبلغت -16 درجة.

فيما سجلت أعلى كمية مطر مسجلة خلال 24 ساعة في المملكة، كانت في محطة رصد جوي رأس منيف بتاريخ 27/12/2019، وبلغت 109.5 ملم.

وسجل أعلى مجموع مطري شهري لشهر كانون الأول في المملكة كان في محطة رصد الجامعة الأردنية عام 1991، وبلغ 378.5 ملم.

وعن الصقيع، يتراوح المعدل العام لعدد أيام الصقيع في المملكة خلال هذا الشهر ما بين 0.1-11 يومًا.

وعن الثلوج، يتراوح معدل عدد أيام تساقط الثلوج خلال هذا الشهر مناخيًا، ما بين 0.1-1 يوم.

وكان آخر تساقط للثلوج خلال شهر كانون الأول في عام 2021، فوق المرتفعات الجبلية الشمالية والجنوبية العالية.