جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابط في معارك غزة

وطنا اليوم:أقر جيش الاحتلال بمقتل ضابط في صفوفه في المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال إن الملازم نثنائيل مناحيم إيتان، من القدس المحتلة، طالب في فوج جيفن مدرسة الضباط، مقاتل في الوحدة 669، قتل متأثرا بجراحه بعد إصابته بجراح خطيرة يوم الجمعة الماضي.

وبذلك يرتفع عدد قتلى ضباط وجنود جيش الاحتلال إلى 426 قتيلا، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي يوم إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى