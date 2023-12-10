بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابط في معارك غزة

منذ ساعتين
جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابط في معارك غزة

وطنا اليوم:أقر جيش الاحتلال بمقتل ضابط في صفوفه في المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة.
وقال جيش الاحتلال إن الملازم نثنائيل مناحيم إيتان، من القدس المحتلة، طالب في فوج جيفن مدرسة الضباط، مقاتل في الوحدة 669، قتل متأثرا بجراحه بعد إصابته بجراح خطيرة يوم الجمعة الماضي.
وبذلك يرتفع عدد قتلى ضباط وجنود جيش الاحتلال إلى 426 قتيلا، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي يوم إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:50

18 ألف شهيد منذ بدء العدوان على غزة والضفة

20:28

الأرصاد: لا نستبعد مناخيا تساقط الثلوج هذا الشهر

19:55

حالة عدم استقرار جوي قادمة إلى الأردن

19:30

الزراعة تقرر وقف استيراد رايزومات الكركم الطازج

19:23

القيسي : تراجع السياحة العلاجية لصعوبة أوضاع المنطقة

19:17

الطنطاوي: الانتخابات المصرية شكلية وتمت هندستها لإنجاح السيسي

18:58

‌السودان يأمر 15 دبلوماسيا إماراتيا بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة

18:54

التربية: لا تغيير على دوام مدارس الأردن الاثنين

18:52

أبو عبيدة يظهر بعد غياب 17 يوما.. القسام بخير وسنلقن الاحتلال دروسا قاسية

18:41

عاجل/ وزير خارجية أمريكا لن تقف الحرب الا باستسلام حماس

18:06

حل كافة لجان الجمعيات الخيرية

17:41

الناطق باسم حماس في غزة بعد قليل على شاشة الجزيرة في كلمة مسجلة

وفيات
وفيات الأحد 10-12-2023وفيات الخميس 7-12-2023اخت الزميل رمضان الرواشدة في ذمة اللهوفيات الأربعاء 6-12-2023وفيات الثلاثاء 5-12-2023