حالة عدم استقرار جوي قادمة إلى الأردن

وطنا اليوم:تشير آخر البيانات الجوية، إلى نشوء حالة عدم استقرار جوي نتيجة امتداد منخفض البحر الأحمر وتلاقيه مع كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا، بالإضافة لتدفق الرطوبة في طبقات الجو المختلفة، تترافق بأمطار متفاوتة الغزارة في مناطق عشوائية من الأردن خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية.

ومن المتوقع أن يكون الطقس هذه الليلة بارداً بشكل عام، مع ظهور السحب المرتفعة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، ومع ساعات الفجر والصباح الباكر من الاثنين تبدأ حالة من عدم الاستقرار الجوي بالتأثير على الأردن، بحيث تهطل الأمطار في أجزاء من جنوب المملكة قد تشمل مدينة العقبة، لتمتد تدريجياً خلال ساعات الصباح والظهيرة، لتشمل مناطق عدة.

ويكون الطقس مائلاً للبرودة نهاراً بشكل عام مع ظُهور كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، مع هبات نشطة أحياناً مثيرة للغبار في المناطق والطرق الصحراوية.

ومع ساعات ما بعد العصر والمساء تنتقل تدريجياً للمناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة، بحيث تهطل الأمطار والتي قد تكون غزيرة مصحوبة بالرعد أحياناً، وفي ساعات الليل تنتقل الحالة إلى أقصى المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة، على أن تتراجع فرص الأمطار مع ساعات ما بعد منتصف الليل، ويكون الطقس بارداً بشكل عام، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة، ويتوقع تشكل الضباب صباح الثلاثاء خاصة في مناطق البادية والسهول الشرقية، وذلك بحسب “طقس العرب”.

توصيات وتنبيهات:

القيادة بحذر وترك مسافة أمان كافية عند بداية هطول الأمطار

الانتباه من تشكل السيول خاصة في جنوب وشرق المملكة

هبوب رياح نشطة في البادية الجنوبية مثيرة للغبار تشمل بعض الطرق الصحراوية

ضباب كثيف متوقع صباح الثلاثاء خاصة في مناطق البادية والسهول الشرقية