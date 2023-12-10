الطنطاوي: الانتخابات المصرية شكلية وتمت هندستها لإنجاح السيسي

وطنا اليوم:قال السياسي المصري، والنائب السابق في البرلمان أحمد الطنطاوي، إن الانتخابات الرئاسية الحالية “شكلية” وتمت هندستها من أجل أن يفوز بها عبد الفتاح السيسي.

وذكر الطنطاوي في تصريحات لقناة “الحرة” الأمريكية، أن الانتخابات التي تجرى اليوم الأحد “مسرحية”، وأنه لا يوجد أي منافس للسيسي، وجميع المصريين يعلمون ذلك.

وقال إن السلطة استبعدته لأنه كان المرشح الجاد والقادر على الفوز، مضيفا أنه باستبعاده “انتهت عمليا” تلك الانتخابات.

وأوضح الطنطاوي أن السلطات المصرية منعته بشكل مباشر من منافسة السيسي، عبر التضييق عليه في جمع التوكيلات المطلوبة للترشح.

وقال: “تمت هندسة المشهد الانتخابي سلفا حتى تكون النتيجة محسومة، حيث تم استبعادي من الانتخابات، باعتباري المرشح القادر على الفوز بهذه الانتخابات على مستوى النتيجة الحقيقية”.

وتساءل الطنطاوي: “هل سيتم ضمان حق المواطنين في إعلان نتائج تفصيلية بالداخل والخارج؟ وهل سوف يسمح للناس بالتعبير عن إرادتها الحرة سوء بالمشاركة أو المقاطعة؟”.