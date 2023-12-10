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التربية: لا تغيير على دوام مدارس الأردن الاثنين

منذ 3 ثواني
التربية: لا تغيير على دوام مدارس الأردن الاثنين

وطنا اليوم:أكدت وزارة التربية والتعليم على انتظام الدوام في جميع مدارس الأردن الحكومية والخاصة للطلبة والكوادر يوم غد الاثنين (2023/12/11).
وقال الناطق باسم الوزارة أحمد المساعفة إنه لن يكون هناك أي تغيير على دوام المدارس الاثنين.
وتداول أردنيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي رسائل تفيد بمشاركة مدارس في الإضراب العالمي الشامل وإعلانها عطلة، بهدف وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة


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