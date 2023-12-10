الأمانة تُصدر تصاريح للمركبات لدخول منطقة عبدون

وطنا اليوم:ذكرت أمانة عمان الكبرى أنها تمنح سكان منطقة عبدون في العاصمة عمان تصاريح دخول مركبات.

وقال مصدر إن تصاريح دخول المركبات لسكان منطقة عبدون يأتي في ظل الإغلاقات التي تُفرض على بعض الطرق المؤدية إلى هناك، وتحديدا من دوار زين ودوار تاج مول.

وأشار إلى أن التصاريح تُمنح لسكان المنطقة بعد التأكد من عقد إيجار أو قوشان.

وتشهد منطقة عبدون كثافة مرورية كبيرة في جميع أيام الأسبوع خصوصا يومي الخميس والجمعة، فيما تعمل إدارة السير على إغلاق بعض الطرق في منطقة عبدون للحد من الازدحامات الكبيرة.

كما تشهد المنطقة إغلاقات من قبل الأجهزة الأمنية للطرق المؤدية إلى السفارة الأمريكية في منطقة عبدون، تزامنا مع حالة الغضب الشعبي والمسيرات المنددة بالموقف الأمريكي الداعم للاحتلال الإسرائيلي في العدوان على غزة واستمرار استهداف الأطفال والنساء.

وتدعو فعاليات في الأردن باستمرار لمسيرات نحو السفارة الأمريكية، الأمر الذي يقابل بإغلاق الأجهزة الأمنية الطرق المؤدية إلى السفارة، بينما عملت في آخر مرة على توسيع نطاق الإغلاق ليصل إلى دوار “تاج مول”