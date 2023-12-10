سماسرة يقلصون النقص ويصدّرون 500 طن من البندورة الأردنية لإسرائيل

وطنا اليوم:قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن البندورة الأردنية التي وصلت إسرائيل من خلال السماسرة في الأيام السبعة الماضية، بلغت 500 طن، لتعويض مقاطعة الاحتلال للخضار التركية بسبب تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان، المنتقدة لإسرائيل.

وقالت الصحيفة إنها اطلعت على الأرقام التي تشير إلى أن واردات البندورة من الأردن في ارتفاع كل أسبوع، لتعويض نقص الخضار التركية، والخضار التي كانت تأتي من مستوطنات غلاف غزة التي هاجمتها المقاومة الفلسطينية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

في سياق متصل، كشف مكتب التأمين الإسرائيلي، الشهر الماضي، عن أنه منذ بداية الحرب على قطاع غزة، تقدم نحو 155 ألف إسرائيلي بطلبات للحصول على مخصصات البطالة.

وكتبت القناة 14 العبرية، عنوانا قالت فيه إن “الاقتصاد تحت النار”، مشيرة إلى أنه منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، يعيش الاقتصاد الإسرائيلي ظروف حرب.

ووفقا للبيانات، فإنه تقدم منذ بدء الحرب، 155,520 شخصا للحصول على إعانات البطالة إلى مكتب “التأمين الوطني”، منهم 114,414 شخصًا، تم وضعهم على البطالة القسرية.

وأوضحت المؤسسة الإسرائيلية، أنه منذ بداية تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وصل إلى المؤسسة 107,022 شخصا لطلب إعانات البطالة، وتم وضع 84,561 منهم على إعانات البطالة بشكل قسري.

وتظهر البيانات أن من بين جميع المتقدمين للحصول على إعانات البطالة من التأمين الوطني، هناك حوالي 59 بالمئة بين الأعمار 20 و40 عاما، وحوالي 39 بالمئة بين الأعمار 41 و67 عاما، وهناك حوالي 893 طلبا من الأشخاص 67 عاما وما فوق.

وأدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر لمغادرة أكثر من 17 ألف عامل أجنبي من الأراضي الفلسطينية المحتلة