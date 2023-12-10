الفراية: العمل مع سلطة البترا لتوفير البيئة المناسبة للزوار

وطنا اليوم:بحث وزير الداخلية مازن الفراية ورئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات اليوم الأحد الواقع الأمني والسياحي في البترا بعد الحملة التي نفذتها السلطة بالتعاون مع الجهات الأمنية في المحمية الأثرية.

وأكد الفراية خلال اللقاء على استعداد الوزارة ممثلةً بكافة الأجهزة الأمنية للتعاون مع السلطة وتوفير البيئة المناسبة لزوار البترا، والجهود التي تسعى للحفاظ على الموقع الأثري وخصوصيته.

من جانبه قال البريزات إن السلطة بالتعاون مع الجهات الأمنية حققت إنجازاً يليق بالمكانة التي تتمتع بها المدينة الوردية على خارطة السياحة العالمية بإزالة الإعتداءات الموجودة في المحمية الأثرية.

وأضاف البريزات أن التنمية المستدامة والعادلة وسيادة القانون تعد أولوية قصوى لدى السلطة كما ستستمر في إنفاذ القانون ومعالجة أي مخالفة وفقاً للقانون وضمن سيادته وبما يحافظ على الموقع الأثري.

وأشار البريزات أن هذه الخطوة ستعمل على تعزيز جهود السلطة والجهات ذات العلاقة والمجتمعات المحلية في الحفاظ على البترا كموقع تراث عالمي مسجل في اليونيسكو منذ عام 1985، واستدامته للأجيال القادمة. وتعمل السلطة على انجاز خطة تنموية طموحة لبناء 400 مسكن وانشاء فرص تشغيل مستدامة للمجتمع المحلي.

الجدير بالذكر أن السلطة مستمرة منذ الاسبوع الماضي بالتعاون مع الجهات الأمنية على إزالة اعتداءات ومخالفات في المحمية الأثرية والكهوف الموجودة فيها