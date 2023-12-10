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الخصاونة: لا سلام ولا استقرار بدون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

منذ ساعتين
الخصاونة: لا سلام ولا استقرار بدون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

وطنا اليوم:التقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأحد، نظيره الفلسطيني الدكتور محمد اشتيَّة، في قطر، على هامش مندى الدوحة.
وأكد الجانبان، ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وأن لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون إيجاد الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.


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