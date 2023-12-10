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حماية المستهلك: تدعو المواطنين الى عمل صيانة دورية لوسائل التدفئة قبل استعمالها

منذ ساعة واحدة
حماية المستهلك: تدعو المواطنين الى عمل صيانة دورية لوسائل التدفئة قبل استعمالها

وطنا اليوم:دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك المواطنين الى التأكد من صلاحية وسائل التدفئة التي يستخدمونها في فصل الشتاء وذلك من خلال عمل إجراءات احترازية اهمها عمل صيانة دورية لها قبل استخدامها خوفا من تعرضهم لحوادث قد تسبب لهم خسائر في الأرواح والممتلكات.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية أنه في كل عام نسمع من خلال وسائل الاعلام الى تعرض مواطنين الى حوادث مختلفة نفقد فيها ارواحا وخسائر في الممتلكات نتيجة لتعرضهم لحالات حريق أو اختناق أو تماس كهربائي. ذلك أن عدم التأكد من سلامة وسائل التدفئة قبل استخدامها وخاصة وسائل التدفئة التي تعمل على الكاز والغاز والحطب سيؤدي الى تسريب أو تهريب أو لحالات اختناق نتيجة لقدمها أو عدم صيانتها.
وأضاف الدكتور عبيدات أن حالات القلق والخوف التي تسيطر على المواطنين في فصل الشتاء؛ يمكن تلافيها وذلك من خلال تفقد أجهزة التدفئة وخاصة صوبات الكاز والغاز والحطب من خلال التأكد من إغلاقها بإحكام وتأمينها خوفاً من تعرض عائلاتهم لأي أذى من حوادث الاختناق التي تسمعها يومياً .
وشدد الدكتور عبيدات الى ضرورة اتخاذ العائلات كافة التدابير اللازمة حفاظا على سلامتهم من جهة والتوفير قدر الامكان وذلك من خلال العمل على تجهيز غرفة واحدة تجتمع فيها كل العائلة وبالتالي استخدام وسيلة تدفئة واحدة مع مراعاة عدم غلق جميع الأبواب والشبابيك بها للحد من خطورتها وعمل تهوية مناسبة لها.
كما دعا الدكتور عبيدات المواطنين الى التقنين وعدم الاسراف في استخدام وسائل التدفئة وخاصة تلك التي تعمل على الكهرباء والغاز نتيجة لارتفاع اسعارها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها.


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