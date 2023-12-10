إسرائيل تبلغ أمريكا وألمانيا: سنتحرك عسكريا ضد الحوثي

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتز، بأنهما إذا لم يتحركا ضد الحوثيين في اليمن فإن إسرائيل ستضطر إلى التحرك عسكرياً.

فيما قال مسؤول إسرائيلي إن تل أبيب قررت إنشاء وحدة استخباراتية خاصة، تركز على التهديدات القادمة من جماعة الحوثيين في اليمن، وفق ما ذكرته صحيفة “haaretz” الإسرائيلية، السبت 9 ديسمبر/كانون الأول 2023.

أضاف المسؤول أن تل أبيب تعتبر التهديد الحوثي في اليمن خطيراً جداً على إسرائيل، موضحاً أنه إذا تسبب صاروخ من اليمن في أضرار وقتل في إسرائيل فسيكون من الصعب عدم الرد.

وفقاً للصحيفة فقد قال مسؤولون كبار في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إن المعلومات الاستخبارية التي تمتلكها إسرائيل تؤكد التقييمات التي تفيد بأن قادة إيران يحثون الميليشيات الإقليمية الخاضعة لسيطرتها على زيادة هجماتها ضد إسرائيل.

أضاف المسؤولون أن هناك قلقاً كبيراً في الأوساط الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية من الهجمات الأخيرة التي نفذها الحوثيون. وأضافوا أنه في السنوات الأخيرة توقعت المخابرات الإسرائيلية أن الحرب المقبلة ستكون تلك التي ستخوضها إسرائيل على عدة جبهات، بما في ذلك الحوثيون في اليمن، ووكلاء إيران في المنطقة.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، السبت، منع مرور السفن المتجهة نحو إسرائيل عبر البحر الأحمر، إذا لم يدخل الغذاء والدواء إلى قطاع غزة، وفق بيان صادر عن المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع.

حيث قال سريع: “القوات المسلحة اليمنية (الحوثيون) تعلن منع مرور السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني من أي جنسية كانت، إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء، وستصبح (السفن) هدفاً مشروعاً لقواتنا”.

كما أشار إلى أن قرار منع السفن جاء بعد نجاح الجماعة “في فرض قرارها منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي، ونتيجة لاستمرار العدو الصهيوني في ارتكاب المجازر المروعة وحرب الإبادة الجماعية والحصار بحق إخواننا في غزة”. وأوضح سريع أن جماعة الحوثي ستقوم بـ”تطبيق هذا القرار من لحظة إعلان البيان”.

قبل ذلك، قالت جماعة الحوثي، الجمعة، إن “التهديد” بإنشاء قوة دولية في البحر الأحمر لمواجهة هجماتها على السفن “لا قيمة له”، لكنه “يهدد أمن واستقرار المنطقة”.

جاء ذلك في تصريح لعضو المجلس السياسي الأعلى بالجماعة (بمثابة الرئاسة) محمد علي الحوثي، نشرته قناة “المسيرة” الناطقة باسم الحوثيين. وقال الحوثي: “التهديد بإنشاء تحالفات في البحر الأحمر ضد اليمن لا قيمة له”.

كما أضاف أن “من شأن هذه الخطوة أن تهدد أمن واستقرار المنطقة”. وأردف: “نحن معنيون بالتحرك بشكل أوسع لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”.

بينما أعلن متحدث وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر، الثلاثاء 5 ديسمبر/كانون الأول، أن الولايات المتحدة تجري مباحثات من أجل تأسيس “قوة مهام بحرية” دولية ضد هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، مبيناً أن القوة ستكون تحالفاً يشمل 38 دولة راغبة في ذلك