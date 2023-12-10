الاحتلال يبث مقاطع مفبركة على أنها لاستلام شخص يحمل سلاحا في غزة

وطنا اليوم:قالت مصادر في المقاومة الفلسطينية صباح اليوم الاحد انه وبعد التدقيق في فيديو نشره الاحتلال لرجل يسلم سلاحه وهو بدون ملابس في غزة ان الرجل الذي يظهر في الفيديو المفتعل هو صاحب محل تجاري يبيع الالمنيوم كما انه تم اجباره على تنفيذ هذا المشهد تحت التهديد بالقتل>

ولفتت المصادر الى انه تم اعادة اجبار الرجل على تأدية المشهد اكثر من مرة والدليل انه يظهر وهو يسلم السلاح مرة باليد اليمنى ومرة اخرى باليد اليسرى ، واكدت المصادر ان الرجل لم يكن يوما في صفوف المقاتلين في اي من الفصائل العاملة في غزة>

واعتبرت ان نشر الفيديو يأتي في اطار الحرب النفسية في محاولة كسر ارادة الشعب الفلسطيني والمقاومة التي تحقق انتصارات ميدانية مثبتة وموثقة