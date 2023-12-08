القسام تعلن مقتل وإصابة عدد من الرهائن الإسرائيليين في غزة

وطنا اليوم:قالت كتائب عز الدين القسام إن قصف الاحتلال الإسرائيلي “الهمجي” على مناطق مدينة غزة أدى إلى “مقتل وإصابة عدد من أسرى العدو”.

وكانت القسام قد أعلنت في وقت سابق مقتل أحد الجنود الأسرى لديها خلال محاولة فاشلة لجيش الاحتلال للوصول إليه فجر اليوم الجمعة.

كما أعلنت كتائب عز الدين القسام أن مقاتليها استهدفوا “مركبة عسكرية صهيونية بقذيفة تاندوم في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة”.

كما ذكرت أنه استهدفت “قوة صهيونية راجلة بعبوة مضادة للأفراد في حي الزيتون بمدينة غزة، وحققنا فيها إصابة مباشرة”.

وقالت في بيان لها، إنها استهدفت “3 آليات صهيونية بقذائف الياسين 105 شرق مدينة خان يونس”.