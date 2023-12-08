أولمرت: نتنياهو أكبر خطر على إسرائيل.. وبن غفير ورفاقه قتلة وسفاحون

وطنا اليوم:شن رئيس حكومة الاحتلال الأسبق، إيهود أولمرت، هجوما على بنيامين نتنياهو، وقال؛ إنه أكبر خطر على “دولة إسرائيل”.

وأوضح أولمرت أن خطر نتنياهو على إسرائيل، يستدعي أن يطرد على الفور، ويخرج من المشهد.

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وشدد على أن وجود وزير ما يسمى بالأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، أمر فظيع، ووصفه والتيار اليميني بالأعداء والقتلة والسفاحين والارهابيون، وأنا أهاجم وزراء شعبي.

وتابع: “منذ العام 2009 كانت السياسة الإسرائيلية سلبية تماما، ولم تكن على استعداد للشروع في أي عمليات ذات مغزى أو ضرورة، ولم يتم اتباع السياسات التي تم تحديدها والتي حملت فرصا كبيرة للسلام، وأنا لا أعفي الحكومة الإسرائيلية منذ العام 2009 من مسؤولياتها عن عدم التواصل”.

وتجدر الإشارة إلى أن نتنياهو يواجه معارضة كبيرة من قبل المعارضة والشارع الإسرائيليين في الأونة الأخيرة، وقد ظهرت خلافات بينه وبين مجلس حربه عقب رفض وزير دفاعه يواف غالانت مشاركته في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم السبت الماضي بقاعدة كيريا العسكرية في تل أبيب.

وطالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، يوم الاثنين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالرحيل عن السلطة، بسبب “فقدان ثقة الشعب وجهاز الأمن”، محملا إياه “مسؤولية الفشل”.

واستأنفت محكمة إسرائيلية يوم الاثنين الماضي، محاكمة نتنياهو بتهم الفساد الموجهة إليه، بعد أن توقفت الجلسات لثلاثة أشهر بسبب عطلة المحاكم والحرب على غزة عقب عملية “طوفان الأقصى”.