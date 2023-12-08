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وزير خارجية مصر: إسرائيل تحدد المسموح لهم العبور من معبر رفح

منذ ساعتين
People enter the Rafah border crossing in the southern Gaza Strip before crossing into Egypt on November 1, 2023. Scores of foreign passport holders trapped in Gaza started leaving the war-torn Palestinian territory on November 1 when the Rafah crossing to Egypt was opened up for the first time since the October 7 Hamas attacks on Israel, according to AFP correspondents. (Photo by Mohammed ABED / AFP)

وطنا اليوم:قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في واشنطن امس الخميس إن مصر تريد أن ترى السلطة الفلسطينية تحكم قطاع غزة، لكن من السابق لأوانه بحث تفاصيل ترتيبات مستقبل القطاع، وذلك قبل اجتماع يوم الجمعة بين كبار دبلوماسيي الدول العربية ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
وقال شكري، مكررا دعوات من زعماء عرب إلى وقف فوري لإطلاق النار، إن حكم غزة أمر بيد الشعب الفلسطيني.
وأضاف شكري «أعتقد أن علينا الانتظار ورؤية عواقب هذه العملية العسكرية والظروف في غزة ثم المضي قدما لتناول العلاقات السياسية».
وأوضح شكري في مقابلة مع شبكة “سي.إن.إن” الإخبارية الأمريكية: “الأمر متروك للإسرائيليين تمامًا لتحديد وتقديم قوائم بأسماء الأشخاص الذين يمكنهم الخروج من معبر رفح، وعندما يفعلون ذلك، نقوم بتسهيل العودة إلى الوطن”.


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