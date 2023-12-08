وزير خارجية مصر: إسرائيل تحدد المسموح لهم العبور من معبر رفح

وطنا اليوم:قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في واشنطن امس الخميس إن مصر تريد أن ترى السلطة الفلسطينية تحكم قطاع غزة، لكن من السابق لأوانه بحث تفاصيل ترتيبات مستقبل القطاع، وذلك قبل اجتماع يوم الجمعة بين كبار دبلوماسيي الدول العربية ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وقال شكري، مكررا دعوات من زعماء عرب إلى وقف فوري لإطلاق النار، إن حكم غزة أمر بيد الشعب الفلسطيني.

وأضاف شكري «أعتقد أن علينا الانتظار ورؤية عواقب هذه العملية العسكرية والظروف في غزة ثم المضي قدما لتناول العلاقات السياسية».

وأوضح شكري في مقابلة مع شبكة “سي.إن.إن” الإخبارية الأمريكية: “الأمر متروك للإسرائيليين تمامًا لتحديد وتقديم قوائم بأسماء الأشخاص الذين يمكنهم الخروج من معبر رفح، وعندما يفعلون ذلك، نقوم بتسهيل العودة إلى الوطن”.