القسام : مقتل جندي اسير خلال محاولة فاشلة لتحريره

وطنا اليوم:أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الجمعة، عن مقتل جندي أسير إسرائيلي في غزة بعد اشتباك مع قوة إسرائيلية، مشيرة إلى أنه جرى إفشال محاولة الوصول للجندي.

وقالت الكتائب إنه جرى اكتشاف فوة إسرائيلية خاصة اثناء محاولتها لتحرير أسرى “العدو” والاشتباك معها ما أدى لمقتل واصابة افراد القوة.

وتحدثت القسام عن تدخل الطيران الحربي الإسرائيلي وقصف المكان بسلسلة من الغارات للتغطية على انسحابهم، مشيرة إلى أن الاشتباك أدى إلى مقتل الجندي الأسير “ساعر باروخ” 25 عاماً ويحمل بطاقة رقم 207775032 والسيطرة على بندقية أحد الجنود وجهاز الاتصال الخاص بالقوة الخاصة.

وقالت الفسام: “فجر اليوم أفشل مجاهدونا محاولة صهيونية للوصول إلى أحد الأسرى الصهاينة، حيث تم اكتشاف قوة صهيونية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو والاشتباك معها مما أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة، وتدخل الطيران الحربي وقصف المكان بسلسلة من الغارات للتغطية على انسحابهم، وقد أدى الاشتباك إلى مقتل الجندي الأسير “ساعر باروخ” 25 عاماً ويحمل بطاقة رقم 207775032 والسيطرة على بندقية أحد الجنود وجهاز الاتصال الخاص بالقوة الخاصة”