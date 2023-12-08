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3 صواريخ تستهدف السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء في بغداد

منذ 4 ساعات
3 صواريخ تستهدف السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء في بغداد

وطنا اليوم:استهدفت 3 صواريخ فجر الجمعة السفارة الأميركية الواقعة في المنطقة الخضراء في بغداد قبل أن تسقط في محيط هذا الحيّ المحصّن الذي يضمّ سفارات أجنبية ومؤسسات حكومية عراقية، كما أفاد مسؤول عسكري عراقي لوكالة فرانس برس.
وأكّد مسؤول عسكري أميركي بدوره، رداً على سؤال من فرانس برس، انطلاق صفارات الإنذار، وسماع ما يعتقد أنها أصوات “ارتطام” في محيط مجمّع السفارة الأميركية وقاعدة “يونيون 3” المجاورة التي تضمّ قوات من التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش.
وقال المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته “ننتظر معلومات رسمية حول طبيعة الهجوم”.


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