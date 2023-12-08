جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابطين في معارك بغزة

وطنا اليوم:أقر جيش الاحتلال، صباح الجمعة بمقتل ضابطين في المعارك الدائرة شمال وجنوب قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال عبر صفحته الرسمية إن اللواء (احتياط) كوبي ديفاش،مقاتل في كتيبة الهندسة 271، اللواء الضارب (14)، قتل في معركة جنوب قطاع غزة، ويبلغ من العمر (41 عاماً).

وأكد كذلك، مقتل الرائد (احتياط) إيال مئير بيركوفيتش مقاتل في الكتيبة 699 تشكيل هفتي حاش (551)، في معركة شمال قطاع غزة ويبلغ من العمر(28 عاماً).

وبمقتل الضابطين، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ بدء عملياته البرية على قطاع إلى 418 قتيلا.

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها “السيوف الحديدية”، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى 17 و177 شهيدا، بينهم 7739 طفلا، و4885 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 43 ألفا