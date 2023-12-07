حماس شبّهتها بـ المعسكرات النازية .. معتقلون عُراة في بيت لاهيا

وطنا اليوم:في تعد جديد على حقوق الإنسان وخلافاً لقواعد الحرب واتفاق جنيف، أقدم الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس على تجريد معتقلين مدنيين من ملابسهم في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، حيث قام بحملة مداهمات للمدارس ومراكز الإيواء.

وتعليقاً على هذه المشاهد، قال القيادي في حركة “حماس” أسامة حمدان إن “الاحتلال اعتقل ونكّل بمدنيّين عزّل لا علاقة لهم بالعمليات العسكرية”، مضيفاً: “صور المعتقلين لمدنيّين لا يحملون سلاحاً والادّعاء بأنهم من المقاومة أكاذيب”.

واعتبر أن “التنكيل بالمدنيّين في بيت لاهيا هو صورة جديدة للمعسكرات النازية”، متابعاً أن “الصور تؤكّد أن الاحتلال يستهدف الشعب الفلسطيني كله”.

ووثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات المدنيين الفلسطينيين بعد التنكيل الشديد بهم وتعريتهم كليا من ملابسهم على إثر حصارهم منذ أيام داخل مركزين للإيواء في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية منذ 7 تشرين الأول.

وتلقى المرصد الأورومتوسطي إفادات بشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقال عشوائية وتعسفية بحق النازحين وبينهم أطباء وأكاديميون وصحفيون ومسنون، من داخل مدرستي (خليفة بن زايد) و (حلب الجديدة) وكلاهما تابعتان لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا).

وقالت شقيقة الصحفي ضياء الكحلوت للأورومتوسطي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرته على ترك طفلته من ذوي الإعاقة ندى البالغة (7 أعوام) ومن ثم اعتقاله تحت تهديد السلاح، وتجريده كحال جميع المعتقلين من الملابس والاعتداء عليهم بالضرب المبرح.

فيما قال محمد الكحلوت إن قوات الاحتلال الإسرائيلي عمدت إلى حرق عدة منازل في منطقة مشروع بيت لاهيا وشن حملات اعتقال عشوائية بحق من تبقى من السكان فيها بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

ووثق المرصد الأورومتوسطي حالات قنص وقتل مباشر نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق نازحين في محيط المدرستين المذكورتين واستهداف من يحاول الخروج على الرغم من أنهم يرفعون رايات بيضاء.

وقال الشاب محمد الراعي للمرصد، إنه شهد على إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلية الرصاص على سبعة شبان على الأقل وتصفيتهم في حالات منفصلة لتلكؤهم في خلع ملابسهم والاستجابة لأوامر الجيش التي تقوم على الإذلال والإهانة.

ودعا المرصد الأورومتوسطي إلى فتح تحقيق عاجل في انتهاكات الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين، والأمم المتحدة إلى تحمل مسئولياتها في التحرك العاجل لإنقاذ النازحين وتوفير ممر آمن لخروجهم.