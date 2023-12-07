بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مقتل نجل عضو مجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت في غزة

منذ ساعة واحدة
مقتل نجل عضو مجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت في غزة

وطنا اليوم:أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل نجل غادي آيزنكوت عضو مجلس الحرب ورئيس الأركان السابق في معارك قطاع غزة.
وكان جيش الاحتلال أعلن في وقت سابق اليوم مقتل ضابطين في معارك غزة
وأفاد ناشطون عبر مواقع التواصل بأن غال مئير آزنكوت (25 عاما)، وهو عنصر في الكتيبة 699 من هرتسيليا قرب تل أبيب، لقي مصرعه على يد المقاومة الفلسطينية شمالي القطاع.
يأتي هذا الإعلان بينما أقر جيش الاحتلال حتى الآن بمصرع 92 من ضباطه وجنوده منذ بدء التوغل البري في القطاع أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفي المقابل تؤكد المقاومة أنها حصيلة القتلى الإسرائيليين في غزة بالمئات


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:43

الوزارية العربية الإسلامية تبدأ لقاءاتها في أمريكا لوقف الحرب على غزة

20:30

حماس شبّهتها بـ المعسكرات النازية .. معتقلون عُراة في بيت لاهيا

20:18

وصول مساعدات طبية للمستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب غزة

20:11

فريق عسكري بريطاني بالضفة لإعداد السلطة لتولي إدارة غزة

19:54

الأردن يعزي السعودية بضحايا سقوط طائرة مقاتلة أثناء مهمة تدريبية

19:40

غريفيث: هناك ترتيبات لإدخال مساعدات برية من الأردن إلى غزة

19:09

الخارجية: وصول 37 مواطناً تم إجلاؤهم من غزة

19:05

الملك ورئيس حكومة إسبانيا يجددان دعوتهما لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

19:00

البرلمان الدنماركي يقر قانونا يحظر إحراق المصحف الشريف

18:54

مقتل مستوطن بصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان

16:37

توقيف موظف بالبشير زور تحويلات مرضى لـ مستشفى الأردنية

16:28

وزير الخارجية إلى أمريكا ودول أخرى لوقف الحرب على غزة

وفيات
وفيات الخميس 7-12-2023اخت الزميل رمضان الرواشدة في ذمة اللهوفيات الأربعاء 6-12-2023وفيات الثلاثاء 5-12-2023وفيات الإثنين 4-12-2023