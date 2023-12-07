مقتل نجل عضو مجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت في غزة

وطنا اليوم:أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل نجل غادي آيزنكوت عضو مجلس الحرب ورئيس الأركان السابق في معارك قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال أعلن في وقت سابق اليوم مقتل ضابطين في معارك غزة

وأفاد ناشطون عبر مواقع التواصل بأن غال مئير آزنكوت (25 عاما)، وهو عنصر في الكتيبة 699 من هرتسيليا قرب تل أبيب، لقي مصرعه على يد المقاومة الفلسطينية شمالي القطاع.

يأتي هذا الإعلان بينما أقر جيش الاحتلال حتى الآن بمصرع 92 من ضباطه وجنوده منذ بدء التوغل البري في القطاع أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفي المقابل تؤكد المقاومة أنها حصيلة القتلى الإسرائيليين في غزة بالمئات