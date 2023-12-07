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توقيف موظف بالبشير زور تحويلات مرضى لـ مستشفى الأردنية

منذ ساعة واحدة
توقيف موظف بالبشير زور تحويلات مرضى لـ مستشفى الأردنية

وطنا اليوم:أعلنت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أن مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد قرر توقيف موظف يعمل في مستشفى البشير 15 يومًا في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بجناية التزوير.
وقالت الهيئة في بيان لها، الخميس، إن القضية التي احالتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأسبوع الماضي إلى النيابة العامة أن هذا الموظف كان يزور تحويلات طبية لبعض معارفه وأصدقائه بأسماء وتواقيع أطباء يعملون في مستشفى البشير دون علمهم مما كبد الخزينة نفقات مالية دون وجه حق.


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