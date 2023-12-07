مصر: لن نسمح أبدا بتفريغ قطاع غزة من سكانه

وطنا اليوم:أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان -في بيان- أن بلاده لن تسمح أبدا بتفريغ قطاع غزة من سكانه، مؤكدا مواصلة تعاون القاهرة مع الشركاء للعمل على الإسراع بنقل المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع.

وأضاف رشوان أن مصر تفتح معبر رفح بصورة دائمة للأفراد والبضائع، وأن أي معوقات في المعبر تأتي من الطرف الإسرائيلي.

وأشار إلى دخول 3313 شاحنة مواد غذائية وإغاثية ووقود وغاز منزلي عبر معبر رفح، واستقبال 682 مصابا، وإجلاء 11 ألفا و67 من المصريين والرعايا الأجانب من القطاع منذ بداية العدوان الإسرائيلي

وأشار رشوان إلى أن إسرائيل لا تزال تتحدى المجتمع الدولي كله بقصفها المتواصل على قطاع غزة من شماله لجنوبه، وبدئها في عدوان غير مسبوق على منطقة خان يونس عبر عمليات قصف وتوغل بري شديدة العنف، وفي الشمال لا تزال المعارك مشتعلة بشدة، وحولت القطاع ككل إلى ميدان حرب دون وجود مكان آمن للمواطنين، لدفع الفلسطينيين لمغادرة أراضيهم نحو ما أطلقت عليه “المناطق الآمنة” في الجنوب نحو رفح، وهي مناطق تفتقر لكافة الخدمات الضرورية للحياة من ماء وطعام ومأوى، وغير محمية من القصف والقتال، الأمر الذي يؤكد ما حذرت منه الدولة المصرية – ولا تزال تحذر – بأن ما يحدث هو جزء من مخطط إسرائيلي لدفع الفلسطينيين نحو التهجير وتفريغ قطاع غزة من سكانه، وتصفية القضية الفلسطينية بصورة نهائية، وهو ما لن تسمح به أبداً. وبالتزامن مع حربها على غزة، تصعد إسرائيل من عملياتها الدموية بشكل أقل صخباً في الضفة الغربية، لدفع الفلسطينيين للتهجير نحو الأردن.

وأوضح رشوان أنه في ظل التطورات المتسارعة للحرب الإسرائيلية على غزة، ونشوء مناطق توتر وصراع أخرى في المنطقة، تؤكد الدولة المصرية على أن الأمن العالمي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأي تطورات في منطقة الشرق الأوسط، وأن أي صراعات ومواجهات عسكرية في المنطقة، ستخلق تحديات أمنية عالمية، الأمر الذي يوجب على المجتمع الدولي تخليه عن المعايير المزدوجة، والتحرك السريع والحاسم للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، وتطبيق القانونين الدولي والإنساني على كل الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال.